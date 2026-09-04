La décima fecha del Oficial se pone en marcha con cinco partidos

n Con la disputa de cinco encuentros, se pondrá en marcha este sábado la décima fecha del Torneo Oficial de Primera División A en el fútbol capitalino.



El único puntero del certamen, Cambá Cuá, recién jugará el miércoles nueve, por eso la atención estará centrada en sus perseguidores.



Sacachispas buscará la recuperación después de la caída contra Lipton que lo bajó de la primera ubicación cuando visite a Mburucuyá. Un triunfo del tricolor lo llevará nuevamente al frente de las posiciones.



En tanto que Sportivo visitará a Boca Unidos con la intención de sumar 3 puntos para llegar a la línea de Cambá Cuá. Los dos protagonistas vienen de empatar en la fecha anterior por idéntico marcador: 2 a 2.



En la lucha por afianzarse entre los ocho de arriba, Empedrado enfrentará a Doctor Montaña e Independiente, que viene de vencer a Empedrado (foto), jugará frente a Talleres. Mientras que Yaguareté buscará su primera victoria cuando se mida con Curupay.



La fecha se completará el miércoles 9 con tres partidos. Esa misma jornada, Boca Unidos jugará contra Yaguareté en un partido pendiente de la séptima fecha.



Cumplidas parcialmente nueve fechas, las posiciones está así: Cambá Cuá 20 puntos, Sacachispas 19, Ferroviario, Mandiyú y Sportivo 17, Empedrado 16, Huracán 15, Independiente 14, Lipton y Boca Unidos 13, Mburucuyá 9, Talleres 8, Curupay 7, Montaña 5, Yaguareté y Libertad 1.

Ganó San Marcos



La séptima fecha del Oficial de Primera B se puso en marcha este viernes con el triunfo de San Marcos frente a Barrio Quilmes 2 a 0 con dos goles de José Sánchez.



La jornada de viernes también contó con la goleada de Villa Raquel sobre Rivadavia 4 a 1.



Con su triunfo, San Marcos lidera las posiciones con 14 puntos. Este sábado, San Jorge que juega frente a Alumni y Quilmes que se mide con Robinson buscarán darle alcance.

Programación



Sábado 5



Cancha de Sportivo: 14.00 Robinson vs. Quilmes (1ºB) y 16.00 Doctor Montaña vs. Empedrado (1ºA).



Cancha de Rivadavia: 14.00 Independiente vs. Talleres (1ºA) y 16.00 Yaguareté vs. Curupay (1ºA).



Cancha de Alvear: 14.00 Alvear vs. Peñarol (1ºB) y 16.00 San Jorge vs. Alumni (1ºB).



Cancha auxiliar de Boca Unidos: 15.00 Boca Unidos vs. Sportivo (1ºA).



Cancha de Mburucuyá: 15.30 Mburucuyá vs. Sacachispas (1ºA).

Miércoles 9



Cancha de Lipton: 15.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú (1ºA) y 17.00 Lipton vs. Libertad (1ºA).



Cancha de Rivadavia: 16.00 Alumni vs. Villa Raquel (1ºB, pendiente de la cuarta fecha) y 18.00 Yaguareté vs. Boca Unidos (1ºA, pendiente de la séptima fecha).



Cancha de Ferroviario: 16.00 Ferroviario vs. Huracán (1ºA).