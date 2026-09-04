Lipton recibe a Sportivo Surubí en la búsqueda de su primera victoria

La segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur tendrá actividad este sábado en la capital correntina. Por la Zona 6 de la Región Litoral Norte, Lipton será local de Sportivo Surubí de Goya. El partido dará inicio a las 16 con arbitraje de Jorge Daniel Miño.



Lipton debutó en la competencia el pasado fin de semana con un buen empate de visitante frente a San Lorenzo de Monte Caseros.



La igualdad fue en 0 y el conjunto azul sufrió la expulsión de Hernán Valenzuela durante el primer tiempo.



“Fue un partido muy difícil y más se nos hizo cuesta arriba cuando nos expulsaron a un jugador a los 30 minutos del primer tiempo”, explicó Nahuel Suárez, integrante del cuerpo técnico que encabeza su padre, Pablo Suárez. “Siempre es bueno no perder de visitante. Hay que empatar y, si se puede ganar, mucho mejor todavía. Trajimos un punto de oro con diez hombres contra un equipo difícil, aguerrido”, agregó en declaraciones a El Deportivo en La Red Corrientes.



Para el encuentro de este sábado en el estadio Quincho D'Andrea, Lipton contará con el debut del delantero Edgar Villán, mientras que Aldo Araujo ocuparía un lugar en el banco de suplentes.



Lipton necesita sumar la victoria para acomodarse en la tabla de posiciones en un torneo exigente y que después de seis fecha ya produce el primer corte.



Sportivo Surubí perdió en su presentación frente a Sportivo Santa Lucía por lo tanto llegará hasta la capital correntina con la necesidad de conseguir un resultado positivo.

Programación



El programa de partidos para los equipos correntinos en la segunda fecha del Regional es el siguiente:



Zona 5. Domingo 6: 16.00 Huracán de Goya vs. Huracán Corrientes (Sofía Canteros) y 16.00 Mandiyú vs. Unión de Bella Vista (Anahí Cháves), en cancha de Huracán Corrientes.



Zona 6. Sábado 5: 16.00 Lipton vs. Sportivo Surubí de Goya (Jorge Miño). Domingo 6: 15.00 Sportivo Santa Lucía vs. San Lorenzo de Monte Caseros (Gerardo Martínez Sandoval).