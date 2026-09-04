Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia: horarios y cronograma de la Fórmula 1

Franco Colapinto compite este fin de semana en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada 2026. La actividad comienza hoy en el Autódromo Nacional de Monza y la carrera principal se disputará el domingo.

El piloto argentino llega después de finalizar 14° en el Gran Premio de Países Bajos. Ahora buscará mejorar ese resultado en uno de los circuitos más tradicionales del calendario.

El cronograma del GP de Italia

La actividad comenzó este viernes.

Primera práctica: 7.30 a 8.30.

Segunda práctica: 11 a 12.

Sábado

Tercera práctica libre: 7.30 a 8.30.

Clasificación: 11 a 12.

Domingo

La carrera principal será el domingo 6 de septiembre desde las 10.

Franco Colapinto tendrá en el Gran Premio de Italia un Alpine A526 actualizado, luego de que Pierre Gasly utilizara esta evolución en la pasada fecha en Zandvoort. La escudería busca recuperar rendimiento y volver a pelear de manera constante por los puntos.