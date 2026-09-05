En el Oficial ahora mandan cuatro equipos

En el duelo entre punteros, Regatas venció a Colón y ahora son cuatro los equipos que lideran en el torneo Oficial de primera división del basquetbol capitalino.



A la tercera fecha llegaron cinco equipos invictos pero Regatas venció a Colón 71 a 67 y lo bajó del lote de punteros.



En el Fantasma se destacaron Viktor Bender con 14 puntos y Alan Ledesma con 11, mientras que el goleador estuvo en Colón y fue Matías Bravo con 18.



Por su parte, Córdoba no tuvo problemas para vencer a Malvinas 1.535 Viviendas 103 a 53, ya en el cuarto inicial, el conjunto rojo metió un parcial de 30 a 8.



Facundo Montti con 16 puntos fue el goleador en Córdoba que se mantiene entre los punteros del certamen.



En otro marcador contundente, Pingüinos le ganó a Don Bosco 83 a 48 con 24 puntos de Lucas Estigarribia. En el elenco colegial se destacó Agustín Marioni con 17.



En tanto que con 20 puntos de Iván Espinoza, Sportivo superó a El Tala 65 a 51 y también se mantiene como invicto y líder.



De manera agónica, y con un parcial de 27 a 13 en el último cuarto, San Martín superó a Alvear 77 a 75 y consiguió su primera victoria en el Oficial.



Dante Seattone marcó 25 puntos y resultó el goleador en el vencedor, mientras que Matías Núñez con 21 puntos fue el máximo anotador en el equipo del barrio Aldana.



Hércules también logró su primera victoria del certamen al superar a Juventus 61 a 53. En el ganador se destacó José Rolnik con 20 puntos, en tanto que en perdedor, el goleador fue Leandro Yardín con 14.

Posiciones y lo que viene



Cumplidas tres fechas, las posiciones del Oficial de primera quedaron de esta forma: Córdoba, Pingüinos, Regatas y Sportivo 6 puntos, Colón 5, El Tala, Hércules, Juventus y San Martín 4, Alvear, Don Bosco y 1536 Viviendas 3.



La cuarta fecha del certamen que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) contempla estos encuentros: Juventus vs. Don Bosco, Regatas vs. El Tala, Pingüinos vs. Colón, San Martín vs. Hércules, 1536 Viviendas vs. Alvear y Sportivo vs. Córdoba.