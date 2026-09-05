Keith Stone se sumó a la preparación de Regatas

En el cierre de su tercera semana de pretemporada, Regatas Corrientes sumó al extranjero Keit Stone, en tanto que resta la llegada del venezolano Elián Centeno para que se complete el plantel Fantasma.



Por otra parte, quedaron confirmados los primeros amistosos que tendrá el equipo conducido por Martín Villagrán.



Stone llegó a Corrientes y este sábado participó de la práctica, con mayoría de juveniles, en el estadio “Martín A. Brisco” del club Alvear ubicado en el barrio Aldana.



Stone es un ala pivote de 28 años (25 de agosto de 1997), oriundo de Deerfield Beach, Florida, Estados Unidos. Mide 2,03 metros y llega proveniente del básquet rumano.



La flamante incorporación regatense tiene pasado por el básquetbol universitario de su país, mientras que en la temporada 2021/22 debutó en la Liga Nacional con Obras Basket. En el equipo porteño promedió 13,3 puntos y 5,4 rebotes en la competencia local y también 15,3 puntos y 5,8 rebotes en la Basketball Champions League.



Luego pasó a jugar en Israel, Turquía, España y Rumania.



Como parte de su preparación para la nueva temporada, Regatas confirmó sus dos primeros amistosos que serán como visitante de Oberá Tenis Club. El primer cotejo está previsto para el viernes 18 en el estadio "Dr. Luis A. Derma" de Oberá, mientras que el sábado 19 el juego será en Posadas en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo.



El debut de Regatas en la Liga 2026/27 está programado para el 2 de octubre como local frente a Instituto de Córdoba, mientras que del 9 al 11 jugará en Loja, Ecuador, la Zona B de la Liga Sudamericana.