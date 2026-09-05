Carlos María Zárate logró su tercer título profesional

El correntino Carlos María Zarate coronó con el título su presencia en el M15 de Trelew que se jugó sobre superficie dura y bajo techo.



Zárate (21 años) sumó su tercer título en el Circuito Mundial de Tenis dado que durante el 2026 ya se había logrado los campeonatos del M25 de Luján y M15 de San Salvador de Jujuy, estos dos sobre polvo de ladrillo.



En la final que se disputó este sábado en el Trelew Tennis Club, Zárate (385º en el ránking de la ATP) venció al argentino Lorenzo Gagliardo (974º) por 6-3 y 6-4 en 1 hora y 19 minutos de juego.



A lo largo del partido, el correntino concretó 4 quiebres de servicio sobre 11 oportunidades para establecer una buena diferencia, dado que solamente cedió su saque en dos oportunidades.



La campaña de Zárate, primer preclasificados en la ciudad chubutense, se puso en marcha con una victoria frente al chileno Nicolás Bruna por 6-2 y 7-6 (2). Después venció al argentino Giovanni Branchetti, surgido de la clasificación, por 7-5 y 6-3.



En la ronda de cuartos de final eliminó al argentino Valentino Grippo por 6-3 y 6-2, mientras que en la semifinal dio cuenta del estadounidense Félix Corwin por 7-5 y 6-2.



La semana pasada, Zárate también disputó la final del M15 en Mar del Plata, en este caso sobre polvo de ladrillo. La consagración no pudo darse porque perdió frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo.



La consagración en Trelew también le permitió a Zárate consolidarse al tope de la Beca Galperín que premiará a fin de año a los dos mejores tenistas argentinos de hasta 22 años que más puntos ATP ganen en el país.



Ahora el tenista correntino tendrá un par de semanas de descanso y regresará a la competencia en el Challenger de Buenos Aires que de disputará del 21 al 27 del presente mes en las canchas del Racket Club de Palermo.



Por el momento, Zárate debería jugar la clasificación pero espera algunas bajas para poder ingresar de manera directa al cuadro principal.