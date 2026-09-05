Lipton sumó su segundo empate

La segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2026 tuvo su inicio este sábado con un empate en 0 en la capital correntina.



En tanto que la jornada de domingo servirá para la presentación como local de Mandiyú, mientras que Huracán Corrientes visitará a su homónimo de Goya.



Por la Zona 6 de la Región Litoral Norte, Lipton y Sportivo Surubí de Goya igualaron sin abrir el marcador en la capital correntina.



El partido se jugó este sábado en cancha del elenco azul. Dentro de un partido discreto, en los minutos finales Lipton tuvo dos claras chances de abrir el marcador. En una, falló en la definición Aldo Araujo (debutó en el conjunto Azul), y en la segunda el arquero Melgarejo evitó la caída de su arco.



Para Lipton, el equipo que dirige Pablo Suárez, fue su segundo empate consecutivo, en tanto que el elenco goyano sumó su primer punto.



El grupo se completará este domingo desde las 15 con el encuentro que sostendrán Sportivo Santa Lucía y San Lorenzo de Monte Caseros con el arbitraje de Gerardo Martínez Sandoval.



En la primera fecha, Sportivo venció a Surubí, mientras que San Lorenzo igualó con Lipton.

Mandiyú juega como local



La jornada de domingo servirá para la presentación de Mandiyú como local. Por la segunda fecha de la Zona 5, el Albo recibirá a Unión de Bella Vista desde las 16 con el arbitraje de Anahí Cháves.



Mandiyú viene de empatar en su visita a Huracán Corrientes. Ahora volverá a jugar en el mismo estadio, pero será local.



El piso del campo de juego no está en buenas condiciones y eso podría producir cambios en la táctica de la dupla que componen Nicolás Ferreira y Hernán Coronel debido a que se hace complicado transitar la mitad de la cancha con pelota dominada.



Por el mismo grupo, en Goya, el local Huracán recibirá a Huracán Corrientes. El inicio del cotejo será a las 16 y Sofía Canteros estará en la función de árbitro.



En esta zona, los cuatro equipos empataron en la fecha inaugural y buscarán desnivelar este domingo.



