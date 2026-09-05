Boca sufrió un empate agónico en Mendoza

Boca jugó un buen primer tiempo pero comenzó a cuidarse físicamente y decrecer en cuanto al rendimiento, con la cabeza puesta en la Copa Sudamericana, y empató 2-2 con un Gimnasia de Mendoza que se erige como candidato en el Torneo Clausura 2026.



La visita estuvo dos veces en ventaja en un partido disputado en el estadio Víctor Legrotaglie, con goles de los volantes Alan Velasco y el goyano Kevin Zenón a los 16 y 37 minutos del primer tiempo, mientras que para el local marcaron el delantero Ignacio Sabatini y el mediocampista Esteban Fernández, en 18 de la primera parte y 47 de la segunda.



En la próxima fecha, el “Xeneize” recibe a Central Córdoba el viernes 11 de septiembre desde las 21:30, mientras que los dirigidos por Darío Franco jugarán desde las 19:15 del mismo viernes, como visitantes de Defensa y Justicia.



Fue el conjunto mendocino fue el que comenzó con la iniciativa a partir de la tenencia de la pelota, ante un estadio colmado en el que incluso se colocó una tribuna desmontable para permitir el acceso de mil personas más, mientras que a Boca le costó hacer pie en los primeros minutos.



De todas formas, el “Xeneize” comenzó a crecer y, mediante un contraataque en manejado por el extremo Leonel Flores, a los 16 minutos, la pelota le quedó a Alan Velasco en la puerta del área, que abrió el pie con maestría y colocó la pelota contra el ángulo izquierdo del guardameta César Rigamonti.



Dos minutos después, el delantero Ignacio Sabatini encontró espacios en el área rival y pudo girar contra la marca para recibir un centro rasante desde la derecha, para luego definir bajo sobre el poste izquierdo de Montero y poner el 1-1.



A los 37 minutos, un gran taco de Velasco permitió que el lateral Dylan Gorosito trepe por izquierda y cruce el centro bajo para Zenón, que puso el pie para empujar la pelota al 2-1.



Un nuevo avance de Flores por izquierda, cuatro minutos más tarde, terminó en un centro atrás para el derechazo cruzado de Alan Velasco, que salió bajo y terminó impactando en el poste derecho del arquero rival.



La primera llegada del complemento fue de Boca y mediante una fórmula conocida, ya que Flores volvió a hacer un surco por el costado izquierdo, dentro del área, pudo encarar a Rigamonti luego de eludir al defensor Diego Mondino y definió por encima del achique del arquero, que alcanzó a desviar el disparo.



El local llegó a los 11 minutos, con una pelota que Lencioni filtró al área para que le quede al lateral Matías Recalde, que llegó a zona de peligro y cruzó un zurdazo a media altura, que se fue apenas ancho.



En la segunda parte, Boca comenzó a defenderse más replegado y le entregó totalmente la posesión al equipo de Darío Franco, que tuvo problemas para encontrar los espacios mientras el partido iba decayendo en cuanto a la cantidad de situaciones de peligro.



En el segundo minuto de descuento del complemento, luego de un partido complicado, Gimnasia de Mendoza pudo quedarse con un empate agónico a partir de un remate furibundo con el empeine del volante Esteban Fernández, surgido en las inferiores de River, que puso la pelota contra el poste derecho de Montero para el 2-2 final.