Emotivo empate en el clásico correntino

El clásico del rugby correntino que se jugó en cancha Cebra quedó igualado. Aranduroga y Taraguy empataron en 24 el partido que jugaron este sábado en el marco de la décimo segunda fecha, tercera de la segunda fase, del Regional NEA 2026.



Con la mirada puesta en el primer puesto del certamen, el líder Taraguy marcó el rumbo del partido hasta promediar el segundo puesto, curiosamente cuando el rival quedó con un jugador menos.



En el amanecer del encuentro, Taraguy impuso condiciones para tomar una ventaja de 17 a 0 en apenas 18 minutos.



Gracias a dos tries, dos conversiones y un penal.



Aranduroga intentó reaccionar, se posicionó en campo rival y pudo descontar con un try convertido, más un penal (10-17).



En el inicio del complemento, nuevamente Taraguy se adueñó del partido y con un nuevo try convertido estiró la ventaja (10-24).



El partido cambió al promediar la etapa. Aranduroga quedó con un jugador menos por expulsión (dos amarillas) de Enzo González. Más tarde, Taraguy sufrió la amonestación de Guillermo Abeledo.



El local apuró sus movimientos en cancha y limó la diferencia hasta lograr la paridad con la conversión después de un try en la última acción del encuentro.



El empate le permitió a Taraguy mantener la primera ubicación en el certamen con 45 puntos, mientras que su clásico rival también mantuvo el segundo puesto ahora con 43 unidades.

Derrota de San Patricio



La racha negativa de San Patricio se extendió en Resistencia. El elenco correntino cayó frente a Curne 36 a 21 y comprometió su presencia en las instancias decisivas.



San Patricio sumó su quinta derrota consecutiva, mientras que Curne ratificó que está en plena remontada y quedó a tiro del primer puesto.



Mientras que en Asunción, San José le ganó a Aguará 34 a 27.



La fecha se completará este domingo, a partir de las 14.30, cuando Curda reciba a Regatas Resistencia.