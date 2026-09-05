Boca Unidos recibe a Gimnasia en un duelo directo por el primer puesto

Con la mirada puesta en el primer lugar del grupo, este domingo se enfrentarán en Corrientes, Boca Unidos y Gimnasia de Concepción del Uruguay.



El partido está programado que comience a las 16 con el arbitraje de Lucas Rodríguez y forma parte de la séptima fecha de la Zona A de la Reválida del Federal A de fútbol.



Boca Unidos y Gimnasia tienen 11 puntos y comparten la primera ubicación del grupo y están invictos en la Reválida con tres triunfos y dos derrotas para cada uno.



Los dos equipos ya se aseguraron la permanencia y ahora buscan dar un paso clave en la lucha por la clasificación y mantener la ilusión de ascenso.



El equipo correntino viene de empatar como visitante frente a Tucumán Central y el entrenador Alberto Boggio está en condiciones de repetir la formación titular por tercera fecha consecutiva.



Los once iniciales de Boca Unidos serían con Luis Ojeda; Julián Fuyana, Joaquín Sigel, Ataliva Schweizer y Santiago Pavón; Tiago Villanueva, Lautaro Ludueña, Martín Ojeda y Antonio Medina; Kevin Fernández y Agustín Alfano.



El rival de turno para el equipo correntino es Gimnasia que se mostró como un equipo sólido en esta instancia. No perdió y además mantiene su arco en cero.



El equipo entrerriano nunca pudo vencer a Boca Unidos en Corrientes, pero ahora llega con la intención de cortar esa racha para quedar en solitario en lo más alto de las posiciones.

Primer descenso



La séptima fecha de la Zona A de la Reválida se puso en marcha este sábado en Resistencia. Tucumán Central perdió 1 a 0 ante Sarmiento con un gol que marcó Pablo Martínez a a los 45 minutos del segundo tiempo.



Con la derrota el conjunto Rojo de Villa Alem perdió la categoría, mientras que con dos fechas por jugar, Sarmiento mantiene chances de evitar bajar al Regional pero depende de otros resultados.

Lo que viene



La jornada de domingo contempla en la Zona A de la Reválida contempla dos encuentros:



16.00 Boca Unidos vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay.



16.00 Independiente de Chivilcoy vs. El Linqueño.



En tanto que el lunes, a partir de las 15, jugarán Atlético Escobar y Defensores de Vilelas.