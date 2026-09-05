Boca y una dura visita a Gimnasia de Mendoza

Boca visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.



El encuentro está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.



Boca llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras el triunfo por penales ante Vélez, en un partido donde el Fortín tuvo una oportunidad desde los 12 pasos, a los 47 minutos del complemento, y la desperdició.



En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena le ganaron en la última fecha 1-0 a Lanús y pudieron meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque un paso en falso les complicaría las cosas.



De cara a este encuentro, Arruabarrena pararía un 11 alternativo con el objetivo de darle descanso a los jugadores que suelen ser titulares porque en pocos días se enfrentarán con San Pablo de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Gimnasia de Mendoza, por su parte, es la gran sensación de este Torneo Clausura, ya que al arrancar la fecha estaba segundo en la Zona A con 15 puntos y viene de golear 3-0 a Independiente en condición de visitante.



De todas maneras, los dirigidos por Darío Franco recibieron la muy mala noticia de que por una lesión muscular no podrían contar para este partido con Agustín Módica, que es el goleador del Torneo Clausura con ocho anotaciones.

San Lorenzo - Talleres



San Lorenzo recibirá este sábado a Talleres de Córdoba, luego de la salida de Néstor “Pipo” Gorosito como director técnico.



El encuentro está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain. El árbitro será Fernando Echenique, mientras que en el VAR estará Sebastián Habib.



San Lorenzo arriba a este encuentro en una profunda crisis, ya que viene de despedir al director técnico Gorosito, quien será reemplazado en esta fecha de manera interina por Walter Perazzo.



El Ciclón, que ultima detalles para que Rubén Darío Insúa se convierta en su nuevo DT, marcha decimocuarto en la Zona A con solo siete puntos en igual cantidad de partidos.



Talleres, por su parte, no se queda atrás ya que luego del empate sin goles en la última fecha contra Central Córdoba de Santiago del Estero, Jorge Sampaoli dejó el cargo. Sin embargo, el equipo cordobés se movió rápido para cerrar el arribo de Omar de Felippe.



Este enfrentamiento será trascendental para la “T”, que marcha último en la Zona A con solo cinco puntos.

Más partidos



La jornada sabatina también contempla los encuentros: Aldosivi - Banfield (13.30), Gimnasia de La Plata - Tigre (14,30) y Vélez - EStudiantes (21.30).