Los Pumas empataron con Australia en Mendoza

Los Pumas y los Wallabies quedaron a mano e igualaron 28-28 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por el segundo test match correspondiente a la Copa Visa Galicia. En el marco de un encuentro parejo pero cambiante, los australianos terminaron adjudicándose el trofeo por su triunfo 27-21 en Jujuy.

El arranque del partido encontró a una Australia mucho mejor plantada, con ideas claras para mover la pelota y en territorio rival, mientras que Argentina cayó una y otra vez en infracciones y volvió a ser víctima de su propia indisciplina.

Después de merodear durante un rato, fue Harry Wilson quien finalmente pudo abrir el marcador a los 20 minutos. Ya sin Franco Molina (amonestado), un rato más tarde llegó la segunda conquista de la visita, tras una buena maniobra que dejó a Max Jorgensen de cara al try.

Pero apareció la reacción Puma. El equipo, poco a poco, tomó la posesión y se arrimó al ingoal de los Wallabies, que también quedaron con un hombre menos por la tarjeta amarilla a Jeremy Williams.

Allí, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi aprovechó lo que tuvo y facturó por Pablo Matera. Luego hizo lo propio por una espectacular jugada colectiva y de primera fase que terminó con una palomita de Ignacio Mendy para lo que sería el 14-14 parcial.

El comienzo de la segunda etapa tuvo una dinámica similar, ya que los Wallabies fueron quienes tuvieron la iniciativa y lograron golpear en los primeros pasajes por Fraser McReight.

Los Pumas encontraron una rápida respuesta y empezaron a dominar en el contacto con los forwards. Así llegó el try de Ignacio Ruiz para el empate y poco después el doblete de Matera que puso por primera vez a los argentinos adelante.

Sin embargo, Argentina se complicó la historia en apenas dos minutos: primero con una amonestación a Lucio Cinti y, segundos después, a Santiago Carreras (ambos por knock on intenacional). El del cordobés además terminó en try penal para los Wallabies, que igualaron el resultado y pasaron a jugar con dos hombres más.

De todas formas, Los Pumas aguantaron la desventaja numérica e incluso terminaron el encuentro con pelota en mano, pero sin ideas y sin poder encontrar espacios para ir a buscar la victoria. Con un notorio desgaste físico, Nicolás Roger pateó afuera y decidió poner punto final a la historia.

Ahora, el seleccionado nacional tendrá un período de descanso y luego volverá a encontrarse para la recta final de la temporada, con cuatro partidos (Irlanda, Italia, Francia y uno por el posicionamiento final) correspondientes al Nations Championship.

SÍNTESIS

ARGENTINA (28): 1. Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler.

AUSTRALIA (28): 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright

Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry

Puntos en el Primer Tiempo: 20' Try de Harry Wilson, convertido por Ryan Lonergan (Aus), 28' Try de Max Jorgensen, convertido por Ryan Lonergan (Aus), 35' Try de Pablo Matera, convertido por Santiago Carreras (Arg), 39' Try de Ignacio Mendy, convertido por Santiago Carreras (Arg).

Resultado parcial: Argentina 14-14 Australia

Puntos en el Segundo Tiempo: 7' Try de Fraser McReight, convertido por Ryan Lonergan (Aus), 14' Try de Ignacio Ruiz, convertido por Santiago Carreras (Arg), 24' Try de Pablo Matera, convertido por Santiago Carreras (Arg), 30' Try Penal (Aus)

Resultado final: Argentina 28-28 Australia

Amonestados: PT 26' Franco Molina (Arg), 34' Jeremy Williams (Aus), ST 27' Lucio Cinti (Arg), 29' Santiago Carreras (Arg)

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)

Cancha: Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

Espn