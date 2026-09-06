La luchadora argentina Sofía Montenegro perdió en su debut en la UFC

París se convirtió en el escenario de una noche durísima para Sofía Montenegro. La representante nacional no pudo completar su primera pelea en UFC y sufrió una brutal derrota por sumisión cuando faltaban menos de 40 segundos para el final del segundo round.

El desenlace fue especialmente impactante. La argentina terminó con el rostro cubierto de sangre después de quedar atrapada contra la lona, mientras su rival insistía con los ataques. Ante la falta de respuesta, el árbitro decidió intervenir y decretó el final del combate.

Todo había cambiado apenas comenzado el segundo asalto. Un resbalón en el centro del octágono dejó a Montenegro en una situación comprometida, circunstancia que la francesa aprovechó para llevar la acción al piso y encaminar una definición que terminó siendo contundente.

La escena posterior reflejó el fuerte impacto de la derrota. Sin embargo, la peleadora de 27 años buscó llevar tranquilidad a sus seguidores a través de Instagram: “No duele la piel, estoy bien. Me duele mi alma, mi pasión está golpeada. Volveré a entrenar lo antes posible y seguiré siendo la guerrera que conocen”.

El público del Accor Arena también jugó su papel: la localía convirtió a Benouaich en la gran favorita de los espectadores, que celebraron una actuación que la propia UFC destacó en sus redes. La organización aseguró que acababa de demostrar que sería “un problema para la división de peso paja” y definió su presentación como una “clase magistral”.

Para Montenegro, el golpe llegó después de un largo camino hasta conseguir su lugar en la compañía. Incluso una derrota había sido suficiente para convencer a Dana White en el Contender Series de septiembre de 2025. Aquella noche cayó por decisión dividida frente a la brasileña Jeisla Chaves, pero el presidente de UFC decidió ofrecerle un contrato.

“Cuando me bajé de la pelea hablé con él. Me dijo que había sido una guerra y que me iba a recompensar”, había contado a Infobae. Su estreno, además, se había postergado por un sangrado ginecológico abundante que sufrió cuatro días antes de una pelea programada en México.

La caída en París fue la tercera de su carrera profesional, que registra además seis victorias. Del otro lado, Benouaich llevó su récord a 8-2. La argentina había decidido bajar de peso mosca a peso paja para este desafío y ahora deberá recuperarse de una presentación tan dolorosa como inesperada.

TyC Sports