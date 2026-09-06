Empate con polémica en el clásico rosarino

Newell's rescató un agónico empate 1-1 en el clásico ante Rosario Central disputado este domingo en el estadio Gigante de Arroyito, válido por la octava fecha del Torneo Clausura.

El gol del “Canalla” lo convirtió Gastón Ávila a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que la “Lepra” igualó el partido de la mano de Matías Coccaro, a los 48 del complemento.

Como es habitual en el clásico, la fricción y las infracciones predominaron en la mitad de la cancha para marcar el ritmo del partido. En medio de un trámite con pocas aproximaciones, el equipo de Jorge Almirón comenzó a imponer las condiciones en el último cuarto de la primera etapa, ante un Newell’s que abusó del juego directo. Gastón Ávila se encontró con un rebote dentro del área tras un tiro de esquina y sacó un potente disparo para convertir el 1-0 en la última jugada del primer tiempo.

El complemento transcurrió con un semblante de incertidumbre. Rosario Central se asentó con una postura especulativa para rematar de contragolpe el resultado ante un cuadro de Frank Darío Kudelka que se mostró incapaz de asociarse en la ofensiva y generar peligro en el arco rival. La Academia no pasó sobresaltos y tuvo la chance de definir el partido ante los espacios que brindó la Lepra, aunque desechó las pocas situaciones de gol que tuvo.

Cuando el Canalla se encaminaba a una nueva victoria, Newell’s convirtió el empate en el tiempo de descuento. Ignacio Colo Ramírez habilitó a Matías Cóccaro, quien definió de primera para estampar el 1-1 ante la salida de Jeremías Ledesma. La terna arbitral anuló la conversión en un principio por un presunto fuera de juego, aunque esto fue desestimado tras la revisión del VAR.

Con la agónica igualdad, Newell’s logró cortar una racha de seis victorias al hilo de Rosario Central, que mantiene una diferencia de 22 duelos a favor en el clásico: se impuso en 99 oportunidades, contra las 77 de la Lepra y los 104 empates. El último triunfo de la Lepra se produjo en el Gigante de Arroyito por el Torneo Apertura de 2022, cuando se impuso con el tanto de Juan Manuel García. La Academia se quedó con la victoria por 2-0 en el primer enfrentamiento del 2026 en el Coloso del Parque, donde la Lepra no gana desde el 2008.

En el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura, Rosario Central visitará a Tigre el próximo domingo 13 de septiembre desde las 14:45. Del otro lado, Newell´s recibirá en el Coloso del Parque a Vélez el viernes 11 a las 17:00.