Krujoski hizo podio en Termas de Río Hondo

El correntino Humberto Krujoski cerró su paso por Termas de Río Hondo con un podio en el Turismo Carretera 2000. En la segunda final del fin de semana, correspondiente a la novena fecha disputada este domingo, el piloto del ACRA Ambrogio Racing quedó tercero al ceder en la última vuelta la segunda ubicación. Mario Valle (Honda Civic) se llevó el triunfo en el trazado santiagueño de 4.804 metros.

Valle se hizo con el liderazgo y, aprovechando un auto que no cargaba lastre, se defendió con éxito de Krujoski, quien quedó 2º en esos primeros giros con el Renault Fluence que llevaba 20 kilos extra. El chubutense, que había terminado 3º en la Final del sábado, logró 3 podios este año y todos fueron en Santiago del Estero.

En una carrera que ofreció pocas alternativas atractivas en los primeros puestos, Bernardo Llaver (Honda Civic) aprovechó el único auto de seguridad para superar a Krujoski en la reanudación a una vuelta de la bandera a cuadros y completar el “1-2” del Coiro Competición.

El correntino consiguió su 5º podio de la temporada, mientras que el mendocino ya suma 11 arribos en el “top 3”. Con estos resultados, Llaver se afianzó en la cima del campeonato, donde tiene una ventaja de 22 puntos sobre “Josito” Di Palma. En tanto que Krujoski avanzó al tercer puesto.

En la Final del sábado, Krujoski fue cuarto. Esa carrera la ganó el chaqueño Lucas Bohdanowicz, escoltado por Andrés Jakos y Mario Valle.

El Turismo Carretera 2000 disputará la 10ª fecha de su campeonato 2026 en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, el 17 y 18 de octubre, junto al Turismo Pista.