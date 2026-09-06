Mandiyú despertó en el complemento y goleó

Mandiyú encontró efectividad en el segundo tiempo y sumó su primera victoria en el Regional Federal Amateur 2026. Este domingo, en cancha de Huracán Corrientes, el Albo se impuso a Unión de Bella Vista 3 a 0 en el marco de la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Litoral Norte.

Los goles del partido llegaron en el complemento. Alejandro Toledo en dos oportunidades, uno de tiro penal, y Jeremías Alarcón, en contra de su valla, fueron los autores de los tantos que le permitieron a Mandiyú ser uno de los punteros del grupo.

En el primer tiempo, Mandiyú tomó la iniciativa pero le faltó contundencia para abrir el marcador. Instalado en campo rival, el conjunto capitalino generó peligro sobre el arco rival pero Toledo no fue certero. La visita apostó a la contra que nunca pudo hilvanar.

La historia cambió en el complemento. A los 3 minutos, Toledo cambió por gol un penal que se cobró por sanción a Gonzalo Aquilino. El segundo gol llegó a los 10 minutos, Alarcón intentó despejar un centro pero mandó la pelota al fondo de su propio arco. En tanto que a los 27, Toledo conectó un centro de Lucas Amud para establecer el 3 a 0.

Huracán de Goya se hizo fuerte como local y venció a Huracán Corrientes 2 a 1. El elenco celeste se adelantó 2 a 0 en el primer tiempo por intermedio de Jesús Pezoa y Cristian Zone. Mientras que el Azulgrana descontó en el complemento a través de Lucas Lovera.

Mandiyú y Huracán de Goya quedaron con 4 puntos, mientras que Huracán Corrientes y Unión de Bella Vista están con 1. En la próxima fecha, tercera y última de la primera rueda, Huracán de Goya recibirá a Mandiyú y Huracán Corrientes será local de Unión.