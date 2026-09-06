Triunfo frente a Gimnasia, punta y clasificación para Boca Unidos

En el duelo de punteros e invictos de la Reválida, Boca Unidos se impuso a Gimnasia de Concepción del Uruguay 1 a 0 para mandar en solitario en la Zona A y clasificar anticipadamente a la próxima instancia del Federal A.

Los dos equipos llegaron sin conocer la derrota al estadio principal del complejo Leoncio Benítez, incluso el equipo entrerriano sin recibir goles en cinco presentaciones, pero Antonio Medina marcó la diferencia con un soberbio remate que dejó sin posibilidades de reacción a Emilio Rébora.

La victoria le permitió a Boca Unidos quedar como único puntero de la Zona A de la Reválida y, cuando todavía restan dos fechas para concluir la etapa, clasificar a la siguiente instancia y mantener la ilusión de ascenso.

El único gol del partido disputado este domingo en la capital correntina llegó a los 2 minutos del segundo tiempo por intermedio de "Tony" Medina. El delantero chaqueño definió de gran manera, colocando la pelota en el ángulo izquierdo del rival, después de un error en la salida de los defensores locales.

El partido fue apenas discreto. En el primer tiempo, a Boca Unidos le costó hacerse de la pelota y el rival llevó peligro al arco de Luis Ojeda que nuevamente respondió de gran manera cada vez que se lo requirió.

Con el gol en el inicio del complemento, Boca Unidos ganó en tranquilidad y pudo jugar un poco más alejado de su propio arco pero sin generar situaciones para aumentar la ventaja.

En la próxima fecha (octava), Boca Unidos visitará a El Linqueño, en tanto que cerrará la Reválida jugando de local frente a Defensores de Vilelas.



