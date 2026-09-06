Sportivo trepó a la punta del Oficial

Se desarrolló de manera parcial la décima fecha del torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol. Sportivo alcanzó en la cima a Cambá Cuá que recién se presentará el miércoles 9 cuando enfrentará a Mandiyú.

Con goles de José Carrizo y Franco López, Sportivo le ganó a Boca Unidos 2 a 1. El tanto aurirrojo fue autoría de Thomas Piza. Con esta victoria, Sportivo llegó a la cima del torneo con 20 puntos, ubicación que comparte con Cambá Cuá.

Sacachispas dejó pasar la oportunidad de ser el único líder al caer en su visita a Mburucuyá (foto) 1 a 0 por el gol que marcó Emanuel Galarza.

Empedrado goleó a Doctor Montaña 3 a 0 y quedó un punto de la cima. Los goles del encuentro fueron marcados por Gonzalo González.

La primera victoria del certamen consiguió Yaguareté que venció a Curupay 1 a 0 con gol de Pablo Almirón, en tanto que Independiente goleó a Talleres 4 a 1 con goles de Enzo Quevedo (2), Juan Manuel Leguizamón y Gonzalo Rolón, para el conjunto portuario señaló Franco Morínigo.

La décima fecha se completará el miércoles 9 con esta diagramación:

Cancha de Lipton: 15.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú y 17.00 Lipton vs. Libertad.

Cancha de Ferroviario: 16.00 Ferroviario vs. Huracán.

Cancha de Rivadavia: 18.00 Yaguareté vs. Boca Unidos (pendiente de la séptima fecha).

Cumplidas parcialmente diez fechas, las posiciones del Oficial están así: Cambá Cuá y Sportivo 20 puntos, Sacachispas y Empedrado 19, Ferroviario, Mandiyú e Independiente 17, Huracán 15, Boca Unidos y Lipton 13, Mburucuyá 12, Talleres 8, Curupay 7, Doctor Montaña 5, Yaguareté 4 y Libertad 1.