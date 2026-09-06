River se mostró contundente para vencer a Independiente Rivadavia

River continúa gozando de gran efectividad y tuvo un pasaje de fútbol muy destacado durante la segunda etapa para ganarle por 3-1 a Independiente Rivadavia, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Monumental, para el local marcaron el defensor Gonzalo Montiel, de penal a los 29 minutos del primer tiempo, y el volante Tomás Galván, con un doblete a los ocho y 34 del segundo tiempo, mientras que el delantero Álex Arce descontó a los 22 de la segunda parte.

El triunfo deja al equipo que dirige interinamente Leonardo Ponzio en el noveno lugar de la zona B, con 10 puntos y cuatro fechas consecutivas sin derrotas por el torneo local, mientras que la “Lepra” mendocina marcha en el séptimo puesto, con 11 unidades.

En la próxima fecha, el “Millonario” deberá visitar a Atlético Tucumán, el sábado 12 de septiembre desde las 17:30, mientras que los dirigidos por Alfredo Berti serán locales ante Aldosivi, el mismo día a partir de las 14:45.

La primera llegada del partido fue del local, a los nueve minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la derecha le llegó al delantero Sebastián Driussi, que buscó el segundo palo con su cabezazo pero no pudo darle la potencia necesaria.

Un partido muy chato no tuvo llegadas de riesgo hasta los 27 minutos, con un penal cometido por el defensor Leonard Costa, que se llevó puesto al volante Ángel Correa dentro del área.

El mismo fue ejecutado por el defensor Gonzalo Montiel, dos minutos más tarde, quien logró vencer al arquero Nicolás Bolcato con un remate bajo y al medio, para abrir el marcador.

En el primer minuto de descuento, luego de una jugada asociada de izquierda a derecha, Correa llegó hasta el fondo por derecha y metió un centro atrás preciso para el remate potente del volante Thiago Almada, que fue despejado sobre la línea por el lateral Alejo Osella.

Tras un primer tiempo chato, en el que las jugadas de peligro se hicieron esperar y solamente pudo abrir el marcador por medio de un penal, el “Millonario” salió al segundo tiempo completamente enchufado, las conexiones rápidas entre sus volantes comenzaron a aparecer con frecuencia y el equipo de Ponzio pudo mostrar el nivel de juego que la talla de sus nombres exige.

Antes del primer minuto de juego del segundo tiempo, Almada puso a correr a Ángel Correa con una pelota filtrada por derecha que lo dejó mano a mano, aunque Bolcato estuvo rápido para achicar, ir al piso y quedarse con la pelota.

Un minuto más tarde, el delantero Fabrizio Sartori apareció libre por el costado derecho del área grande pero no remató bien, por lo que sacó un tiro centralizado que el guardameta Santiago Beltrán pudo despejar.

A los tres minutos, River jugó un córner rápido con el que pudo sorprender para que Correa se adentre al área y defina al primer palo, con un tiro que Bolcato alcanzó a despejar nuevamente al tiro de esquina.

En el sexto minuto de la segunda parte, una doble pared entre Almada y Correa, con una sociedad cada vez más afianzada entre los talentosos mediocampistas, le dejó un hueco al exjugador de San Lorenzo para sacar un remate alto, que se fue desviado.

Solo dos minutos más tarde, luego de una nueva atajada de Nicolás Bolcato sobre un remate de Almada, el rebote le quedó al volante Tomás Galván, que llegó a la carrera y le puso el borde interno del pie derecho a la pelota para ponerla contra el rincón y marcar el 2-0.

El equipo mendocino comenzó a llegar y torcer el desarrollo del partido a partir del primer cuarto de hora del complemento, con un cabezazo alto del delantero Álex Arce que Beltrán pudo detener y un nuevo frentazo dos minutos más tarde, que el guardameta despejó sobre su poste derecho con una gran estirada.

La cabeza de Arce pudo superar a Beltrán a los 22 minutos, con un centro pasado que el volante César Florentín bajó para que el delantero paraguayo defina cruzado dentro del área chica, para el 2-1.

Solo un minuto más tarde, el volante Leonardo Sequeira recibió una pelota atrás a algunos metros del área grande y, con algo de espacio, sacó un derechazo furibundo al segundo poste, que impactó en el travesaño.

Con el correr de los minutos, el empuje del conjunto cuyano cedió y, a los 34 minutos, el local pudo ampliar la ventaja a partir de una jugada individual excelente de Galván, que incluyó una pared con el delantero Lucas Beltrán, para luego poner la pelota en el ángulo izquierdo de Bolcato desde afuera del área y marcar el 3-1.