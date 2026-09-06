River recibe a Independiente Rivadavia

River recibirá este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de mantenerse por el camino de la victoria tras el debut triunfal de Leonardo Ponzio como director técnico.



El encuentro está programado para las 19:15 y se llevará a cabo en el Estadio Monumental. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.



River llega a este encuentro luego de un muy flojo inicio de semestre, en el que quedó rápidamente eliminado tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana, lo que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet.



Sin embargo, el fin de semana pasado comenzó el interinato de Ponzio y River pudo reencontrarse con la victoria gracias a la goleada 3-1 sobre Banfield.



De esta manera, el "Millonario" pudo llegar a los siete puntos, para ubicarse undécimo en la Zona B, por lo que una nueva victoria lo metería de lleno en la pelea por el ingreso a los playoffs.



Del otro lado estará Independiente Rivadavia de Mendoza, que es uno de los equipos más sólidos en el fútbol argentino en este 2026.



La "Lepra Mendocina", que tiene como director técnico a Alfredo Berti, viene de ganarle 3-1 a Racing para escalar hasta la sexta colocación en la Zona B y además pudo mantenerse como líder en la tabla anual junto con Argentinos Juniors, equipo con el que pelea mano a mano por el título de Campeón de Liga.

Clásico Rosarino



Rosario Central y Newell's Old Boys se enfrentarán este domingo, desde las 14.45, en el estadio Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.



El tradicional clásico rosarino contará con la transmisión de TNT Sports y el arbitraje de Yael Falcón Pérez.



Rosario Central atraviesa uno de sus momentos más complejos de la temporada, tras haber sufrido duros golpes en las últimas semanas dentro de todos los frentes competitivos.



Por el contrario, Newell's Old Boys llega al clásico en un período de levantada futbolística, acumulando tres partidos consecutivos sin derrotas bajo la conducción de Frank Darío Kudelka.

Más partidos



La jornada de domingo también contempla los partidos Central Córdoba - Independiente (17), Lanús - Defensa y Justicia (17) y Racing - Atlético Tucumán (21.30).