106 aniversario de la Liga Correntina de Fútbol

Por el Profesor GUILLERMO GOMEZ

A finales del mes de agosto del año 1920 y en tiempo de total amateurismo del futbol, el Dr. Horacio Silgueira que oficiaba de Asesor de la Asociación Argentina de Football y Miembro del tribunal de Penas de la misma, escribió una carta a José Miguel Soto, informando que se encontraba próximo a realizarse en la Capital Federal, el Primer Campeonato Argentino de Selecciones de Fútbol, del cual Corrientes no podía participar por no contar con una liga que nucleara a entidades de este deporte.

El torneo tenía fecha prevista de inicio para los días 9 al 12 del mes de octubre de 1920, lo cual requería que con premura se realizara una reunión que pudiera constituir la liga.

Ante esta necesidad y la posibilidad que se abría para el fútbol de Corrientes, José Miguel Soto (presidente de Huracán) citó a reunión a los clubes que se encontraban organizados como tal, cabe mencionar que no citó a los equipos que participaban de los torneos preliga que constantemente cambiaban de nombre y que no tenían una continuidad en el tiempo.

Así lo hicieron y en la primera reunión los representantes de los clubes: Club Atlético Libertad fundado en 1.909, Sportivo Football Club luego Centro Sportivo de Deportes, hoy Club Sportivo Corrientes fundado en 1.915, Football Club Huracán luego Club Atlético Huracan , hoy Club Atlético Huracán Corrientes fundado en 1918 , Ministerio de Obras Públicas de la Nación luego Club Atletico Talleres, hoy club Atlético Talleres Navegación y Puertos fundado en 1919, Club Deportivo Kimberley fundado en 1919, Club Social y Deportivo La Gran Galera fundado en 1919, quienes de común acuerdo propusieron como Presidente al Dr. Raimundo Meabe, quien no aceptó el cargo, siendo nombrado el Dr. Edmundo Andreau como presidente, Jose Miguel Soto como vicepresidente y Torcuato Martínez como secretario. Fundando un día martes 7 de Septiembre de 1920, la Liga Correntina de Football (así se escribía y se denominaba en aquél entonces a este deporte).

Convirtiéndose en una de las primeras ligas de fútbol del país, ya que la mayoría de las provincias con fútbol organizado, se denominaban "asociaciones" o "federaciones" y muy pocas contribuían en su estructura con clubes organizados, nucleando a equipos que muchas veces no constituyeron entidades instauradas correctamente.

Hoy los cuatro fundadores -Libertad, Sportivo, Huracán y Talleres- continúan con el legado de aquellos hacedores de la LCF, constituyendo entre los cuatro, los arquetipos de club que toda institución añora llegar a ser.

Testimonio

Cuando niño, acostumbraba a reunirme en el horario de la siesta, en la cancha de Sportivo, donde esperábamos la llegada del Ford Fairlane negro que conducía todos los días a Don Genaro Ruso (fundador del Sportivo Football Club), quien traía todos los días el pan o la galleta, para que todos los que nos juntábamos en la cancha tomáramos el cocido que preparaba Doña Lucía Vallejos esposa de Luciano “Guarity” López. Mientras que Don Genaro tomaba mate preparado por Doña Lucía, observaba el entrenamiento de la 1ra División y la Reserva. Durante aquellos encuentros, Don Genaro con su elegante saco y sombrero, nos contaba historias que luego quedaron en mi memoria, como por ejemplo la fundación de la liga.

Siempre recordaba que la reunión para fundar la Liga Correntina de Football no se realizó en la casa de San Juan Nº 532 (casa de la familia Andreau), se llevó a cabo en la Escuela Nº 1 Manuel Belgrano, donde José Miguel Soto era maestro, el candidato apuntado por todos luego que el Dr. Raimundo Meabe no aceptara el cargo como presidente fue Don Torcuato Martínez, por sobre la figura de Edmundo Andreu. En ese punto, Don Genaro contaba que habiendo decidido el grupo el candidato, Don Torcuato se paró, agradeció a todos y dijo que la mejor persona para el cargo era el Dr. Andreau y que él prefería dedicarse a su amado y querido Club Libertad, quedando consagrado el Dr Edmundo Andreau como Presidente electo de la Liga Correntina de Football. Luego de eso, el Dr Andreau, puso a disposición una parte de su casa en la cual funcionó algunos años la Sede la Liga Correntina.

Párrafo aparte, recuerdo que le conté este testimonio al desaparecido y querido Escribano Armando D’Ambrosio y no pudo ocultar la sorpresa y la emoción ante el relato que dejó en alto el talante de un gran dirigente como lo fue Don Torcuato Martínez.

Dos partes de una misma historia que marcan la humildad, decencia y hombría de bien de aquellos jóvenes dirigentes que marcaron el camino del fútbol correntino.

FELIZ ANIVERSARIO, LIGA CORRENTINA DE FUTBOL