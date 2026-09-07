Córdoba dejó sin invicto a San Lorenzo de Monte Caseros

Pasó la quinta fecha de la Liga Provincial de Mayores 2026 y el certamen de básquetbol quedó sin invictos. Córdoba venció a San Lorenzo de Monte Caseros y le propinó su primera caída en casi dos años.



En el marco de la quinta fecha, última de la primera rueda, Córdoba se quedó con el partido de la fecha al derrotar como local a San Lorenzo por 91 a 82. El conjunto rojo impuso condiciones en el juego, tanto atrás como en el ataque, y contó con Valentino Yordan (28 puntos) como máximo anotador.



Córdoba trepó a la punta del grupo, mientras que San Lorenzo perdió su primer juego desde el Final Four del 2024.



En tanto que en Esquina, en un juego con muy baja efectividad, Football le ganó a El Tala por 47 a 34.



Con los aportes de Damián Peruchena y Franco Aguirre ambos (21 puntos cada uno), San Martín de Curuzú Cuatía derrotó como visitante a Pingüinos por 84 a 63 , lo bajó de la primera ubicación y se prende en la lucha por el primera lugar en la Zona A.



Mientras que Colón se recuperó de su derrota en la fecha pasada al vencer como visitante a Español de Santa Lucía por 68 a 63.



En el partido interzonal de la fecha, Sportivo consiguió su primer triunfo al derrotar a domicilio a Juventus por 62 a 53.

Así se ubican



Disputada la quinta fecha, final de la primera rueda, las posiciones de la Liga Provincial quedaron de esta manera:



Zona A: Colón 9 puntos, San Martín de Curuzú Cuatiá y Pingüinos 8, Español de Santa Lucía y Sportivo 6.



Zona B: Córdoba y San Lorenzo de Monte Caseros 9 puntos, Football de Esquina 8, Juventus y El Tala 6.

Próxima fecha (sexta, primera de las revanchas)



Sábado 12: 21,30 Pingüinos vs. Colón, Español vs. Football y Colón vs. El Tala.



Domingo 13: 20.00 Sportivo vs. San Martín y Juventus vs. San Lorenzo.