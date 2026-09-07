Córdoba jugarán la Liga Nacional 

La Liga Nacional 2026 de Cestoball Masculina, primera división, se jugará del 9 al 13 de septiembre en Villa Mercedes, San Luis, con la presencia del club Córdoba de Corrientes. En principio son 16 los clubes participantes, pero San Martín (foto) no viajó al evento por razones de fuerza mayor.



Córdoba integrará la Zona D junto a Hijitus, Ateneo Popular Versalles (APV) y Comercio.



El debut del elenco rojo será este miércoles, a partir de las 10.30 frente a Hijitus. Ese mismo día, pero desde las 16, enfrentará a Comercio. Mientras que el jueves 10, a partir de las 10.30 enfrentará a APV.



Los dos primeros de cada grupo, se conformaron cuatro, pasarán a los cuartos de final que se jugarán el viernes 11.



En el 2025, durante la Liga que se disputó en Corrientes, el título quedó para Defensores del Sud de Santiago del Estero que le ganó la final a APV.