Corrientes Pesas crece y suma representantes en el plano internacional

El levantamiento olímpico correntino, que es regulado por su Asociación Civil (Corrientes Pesas) actualmente con su epicentro de funcionamiento en el Colegio Manuel Vicente Figuerero de la capital, desde su creación formal hace 12 años, viene siendo la disciplina deportiva protagonista a la hora de representar a la provincia en la conformación de atletas que integran las delegaciones nacionales en el movimiento del olimpismo mundial.



Hoy, vuelve a celebrar la clasificación y participan de su pesista juvenil Domingo Meza, que con sus 19 años, participará en sus terceros juegos de su carrera, y sus primeros ODESUR de mayores (XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe - Rosario).



De esta manera, se agranda la lista de eventos y deportistas sobresalientes que alcanzan sus sueños para participar en la gran fiesta del deporte a nivel mundial.



El Entrenador y fundador de la escuela deportiva (Corriente Pesas,) el licenciado Marcelo Fernández, también conforma el staff de entrenadores de selecciones nacionales hace más de 10 años.

Fernández rescata la capacidad de adaptación a los cambios y dificultades, y pondera la tomas de decisiones que lo llevaron a reinventarse en varias oportunidades, por ejemplo con mudanzas y cambios de lugares de entrenamiento o implementación de variados planes de intervención estratégica para el desarrollo de la iniciación deportiva, pasando por Centro de Educación Física, espacio privado y hoy en día con la Escolarización Formal dentro del ámbito Educativo (Colegio Manuel Vicente Figuerero).



“Esto posibilitó que el tan mentado proceso formativo nunca se haya interrumpido ni ante la amenaza de una pandemia, ni de los cambios de política deportiva nacional que repercuten directamente sobre esta disciplina”, sostuvo el entrenador.



Corrientes Pesas se expande y hoy también trabaja en Bella Vista, Mercedes, Goya y Santa Lucia.



“Prueba la continuidad, lo podemos constatar año a año desde el 2014 hasta la fecha, con los resultados en los Juegos Provinciales y en su última instancia en las Finales de los Juegos Nacionales Evita dónde el Levantamiento Olímpico siempre termina siendo el protagonista en el medallero de los deportes convencionales y ahora también en los JADAR (Juegos Argentinos de Alto Rendimiento) que vino para quedarse demostrando el poderío deportivo de cada provincia”, agregó.

Deportistas de Corrientes Pesas en competencias internacionales



X Juegos ODESUR mayores, Santiago 2014 (Nahuel Jimenez)



II Juegos ODESUR de la Juventud, Santiago 2017 (Jonatan Leyes)



XI Juegos ODESUR mayores, Cochabamba 2018 (Nahuel Jimenez)



III Juegos Olímpicos de la juventud, Buenos Aires 2018 (Jonatan Leyes)



I Juegos Panamericanos Junior, Cali 2021 (Jonatan Leyes)



III Juegos ODESUR de la Juventud, Rosario 2022 (Luana Monzón; Julián Cabral; Yamila Marchioni y Domingo Meza)



XII Juegos ODESUR mayores, Asunción 2022 (Jonatan Leyes)



II Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025 (Domingo Meza)



IV Juegos ODESUR de la Juventud, Panamá 2026 (Mauricio Mareco y Nathaniel V. Panunzio)