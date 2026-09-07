Regatas presenta su plantel para la temporada 2026/27

El Club de Regatas Corrientes presentará este martes a su plantel que afrontará la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 y la Liga Sudamericana. La conferencia de prensa se realizará a las 12 horas en el Salón Business Center del Hotel de Turismo.

El plantel de Regatas Corrientes ingresó este lunes en su cuarta semana de preparación para la competencia que tendrá desde el mes octubre. En tanto que este martes se hará la presentación oficial del cuerpo técnico y jugadores que representarán a la entidad en la elite del basquet nacional e internacional.

De la presentación participarán integrantes de la Comisión Directiva encabezada por el presidente, Dr. Eduardo Tassano junto a los sponsors que acompañan al Remero en esta nueva temporada.

El nuevo proyecto deportivo es encabezado por el entrenador Martín Villagrán y los jugadores mayores que integran el plantel son Iván Gramajo, el único que sigue de la pasada temporada, Sebastián Orresta, Francisco Farabello, José Montero, Fausto Ruesga, Roberto Acuña, Keith Stone y Elián Centeno.

En tanto que también son parte de la plantilla, los juveniles Francisco Ferraro, Exequiel Lezcano, Viktor Bender, Alan Ledesma y Matías San Pierlorenzi.



El interno venezolano, Centeno, será el único ausente dado que hasta este lunes no llegó a Corrientes para sumarse a la preparación del equipo.

El debut de Regatas en la Liga 2026/27 está programado para el 2 de octubre como local cuando reciba a Instituto de Córdoba, mientras que del 9 al 11 jugará en Loja, Ecuador, la Zona B de la Liga Sudamericana.



