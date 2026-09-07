Correntinos fueron convocados para una concentración nacional

El seleccionado Argentino M19 de rugby tendrá una nueva concentración en Buenos Aires con la presencia de dos jugadores correntinos.



Joaquín Cocomarola (Aranduroga) y Lucas Schiavi (Taraguy RC) fueron llamados para la concentración que se realizará en Buenos Aires desde este martes hasta el domingo 13.



Las jóvenes promesas del rugby argentino fueron convocadas para una concentración que contará con una intensa semana de entrenamientos y actividades de formación deportiva.



El cierre de la concentración está programado para el domingo 13 y en la oportunidad se disputará un partido amistoso ante la Academia Italiana de Rugby M19.



La nueva convocatoria de Cocomarola y Schiavi representa un nuevo reconocimiento al esfuerzo, el compromiso y el trabajo que ambos jugadores vienen realizando en sus clubes y en el rugby de la región.



Por otra parte, Joaquín Romero, árbitro de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) fue designado para participar en el Torneo de Desarrollo M16 Norte del 11 al 13 de septiembre en Junín, Buenos Aires.