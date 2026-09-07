Briatore elogió a Colapinto tras su memorable rendimiento en el GP de Italia

Después de la destacada actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia, donde terminó noveno tras una carrera de locos, el empresario italiano Flavio Briatore valoró la capacidad que tuvo para recuperarse tras un error que lo relegó al puesto 16° y aseguró: “Franco realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos valiosos para la escudería”.

El argentino había llegado a ocupar el tercer puesto durante las primeras vueltas, pero posteriormente perdió el control de su Alpine en una chicana y cayó hasta el 16° lugar. Desde allí construyó una remontada que lo llevó nuevamente a los puntos, con varios sobrepasos y un ritmo competitivo.

En la parte final consiguió superar a Yuki Tsunoda para instalarse noveno. También fue en busca del octavo puesto, pero un nuevo despiste en la primera chicana le impidió completar el avance y terminó detrás de Arvid Lindblad.

Además de elogiar al piloto argentino, Briatore resaltó el crecimiento de la escudería: “Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con momentos destacados como la pole position de ayer y la suma de buenos puntos. Hemos recortado distancias con Racing Bulls en el campeonato, y las mejoras introducidas en el coche durante las últimas carreras nos han situado en una posición más competitiva para luchar en pista”.

El otro Alpine, conducido por Pierre Gasly, había partido desde la pole position pero no pudo sostener el ritmo de los equipos de punta. El francés finalizó séptimo, mientras que Colapinto cerró una jornada marcada por su recuperación.

TyC Sports