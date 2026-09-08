Cuál es la formación que dispondrá el Boca del Vasco frente al Sao Pablo

Boca recibe a Sao Paulo por los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana y, de cara a este encuentro clave, Rodolfo Arruabarrena decide cuál es el XI que jugará desde el inicio en La Bombonera.

Luego de empatar 2-2 con Gimnasia en Mendoza con un equipo alternativo, el Vasco dispondrá otra vez sus principales jugadores para intentar mantener el paso en el torneo continental: en ese contexto, Leandro Paredes volverá a jugar como titular. También regresarán Santiago Ascacíbar y Lautaro Blanco, quienes no estuvieron disponibles el pasado sábado.

Si bien en la defensa había una duda, el DT se inclinaría por el juvenil Jagger Herrera para conformar la zaga con Lautaro Di Lollo, dejando en el banco al ya recuperado Marco Pellegrino.

Y entonces el único interrogante de la formación aparece en el ataque, donde Miguel Merentiel es una fija y Sebastián Villa, quien no ingresó en Mendoza, le sacaría ventaja a Leonel Flores, que jugó todo el partido contra el Lobo.

La posible formación de Boca vs. Sao Paulo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa/Leonel Flores.

Espn