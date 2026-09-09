La correntina Celina Novatti fue convocada a la Selección Argentina U18 de básquet

La jugadora correntina Celina Novatti fue oficialmente convocada para integrar la Selección Argentina de básquet U18, categoría que inició una nueva etapa de entrenamientos con el objetivo de conformar el plantel definitivo para la Copa del Mundo U19 2027.

La noticia fue celebrada por las autoridades de su actual club, Hindú, entidad que destacó el crecimiento deportivo de la joven deportista.

"Nuestra jugadora forma parte de las 15 convocadas que participan del Campus de Desarrollo U18, como parte de la preparación de Argentina de cara al Mundial de 2027. Es una nueva experiencia para seguir creciendo, aprendiendo y representando a la institución en lo más alto", manifestaron desde la dirigencia.

Concentración y entrenamientos en Río Negro

La concentración del seleccionado nacional conducido por los entrenadores de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) se llevará a cabo desde este 7 hasta el 14 de septiembre en las localidades patagónicas de Las Grutas y San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro.

El grupo de 15 deportistas seleccionadas trabajará en doble turno bajo la supervisión del staff técnico de la CAB. La actividad del representativo nacional cobra un valor estratégico luego de conseguir la clasificación en la última edición de la AmeriCup disputada en Irapuato, México, torneo que selló el boleto mundialista para la categoría.

Durante la estancia en el Sur, Celina Novatti y el resto de las convocadas sumarán cargas tácticas, evaluaciones físicas y conceptos de juego bajo la metodología oficial del equipo albiceleste, en una instancia clave para seguir perfilando a las integrantes del plantel nacional.