Regatas Corrientes inició las obras de remodelación de su estadio de básquet

Tras más de un año de espera, el Club Regatas Corrientes dio inicio a los trabajos de remodelación integral de su estadio de básquet. En las últimas horas se completó la retirada de escombros en el recinto, paso previo al comienzo formal de la obra estructural que adaptará la cancha a los estándares internacionales dictados por la Federación Internacional de Baloncesto (normas FIBA).

El presidente de la entidad remera, Eduardo Tassano, había anticipado días atrás el reinicio concreto de los trabajos en el predio.

Según detalló a radio La Red Corrientes, el diseño arquitectónico contempla la modificación del sistema de ingresos y egresos, la creación de nuevas salidas de emergencia, la renovación total de los vestuarios, palcos vip y salas destinadas al cuerpo médico y árbitros.

Capacidad, obra por etapas e inversión

En relación a las reformas estructurales, el proyecto prevé extender las instalaciones hacia el sector lindante con el Parque Mitre y reconfigurar la disposición de las tribunas actuales.

De esta manera, el estadio de básquet alcanzará una capacidad aproximada de 3.000 espectadores para competencias de la Liga Nacional de Básquet, pudiendo extenderse a 6.000 localidades para recitales y espectáculos mediante la habilitación del campo de juego.

Respecto a los plazos de ejecución, Eduardo Tassano remarcó que la remodelación se articulará por fases progresivas:

Primera etapa: construcción del techo y el cerramiento perimetral de paredes.

Etapas posteriores: acondicionamiento de tribunas, vestuarios e infraestructura de servicios.

Asimismo, la dirigencia reconoció conversaciones informales con sectores privados interesados en financiar el desarrollo del complejo como una arena multiuso para eventos, aunque ratificó que la prioridad institucional se mantendrá alineada a los objetivos deportivos de Regatas Corrientes.