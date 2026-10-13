Fin de semana largo: 1,5 millones de personas se movilizaron por el país

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación destacó el importante flujo de visitantes registrado durante el fin de semana largo. Al respecto, el secretario Daniel Scioli señaló: “Hubo un gran movimiento turístico, con picos altos de ocupación en todo el país. Además, este es un fin de semana clave para planificar las reservas para el próximo verano, por lo que tenemos muy buenas expectativas”.

De cara a la temporada estival, el funcionario remarcó: “Argentina es competitiva porque tiene servicios de calidad y seguridad. Hoy Brasil se encareció muchísimo, cuesta alrededor de un 30% más caro que la temporada anterior”. En ese sentido, agregó: “Estamos en conversaciones con YPF y el Banco Nación, como hicimos el año pasado, para poner en marcha promociones y créditos que permitan a muchas familias hacer realidad el sueño de planificar sus vacaciones”.

Sobre el fin de semana largo del 12 de octubre, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señaló que durante este receso, 1.490.400 turistas se movilizaron por la Argentina, inyectando un impacto económico directo de 313.610 millones de pesos a las economías locales en rubros clave como gastronomía, alojamiento, transporte, recreación y comercio.

Esta cifra representó un crecimiento del 3,5% en la cantidad de viajeros en comparación con el mismo feriado del año anterior, mientras que el gasto promedio por persona alcanzó los $116.900 diarios, lo que implicó una suba real del 5% interanual.

El impacto positivo se sintió con fuerza en los principales destinos provinciales. En Córdoba, el fin de semana largo dejó un saldo superior a los 50.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los grandes polos de atracción del país. La afluencia turística en la provincia creció un 4,76% interanual al recibir a 287.463 visitantes.

La ocupación alcanzó picos sobresalientes en localidades como Tulumba (100%), Yacanto de Calamuchita (98%) y Villa General Belgrano (95%) impulsada por la Oktoberfest, seguidas por altos registros en Río Ceballos (90%), La Cumbrecita y Villa Carlos Paz (85%).

Por su parte, la provincia de Mendoza sumó cerca de 72 mil turistas (71.907 visitantes) entre el 10 y el 12 de octubre, registró un promedio de ocupación de casi 75% en todo su territorio. Según datos del Ente Mendoza Turismo (Emetur), el movimiento económico generado superó los 22.180 millones de pesos, gracias a una oferta integrada que combinó actividades en la naturaleza, gastronomía de primer nivel, cultura y eventos deportivos.

Asimismo, la Cámara Argentina de Turismo, a través del Observatorio Argentino de Turismo, en su informe respecto al fin de semana largo destacó que entre los centros urbanos más elegidos se están la Ciudad de Buenos Aires con un 80% de ocupación. En la región de Cuyo, la provincia de San Luis mostró una alta demanda con picos en Potrero de los Funes (90%), San Gerónimo (90%) y La Punta (73,86%). Asimismo, el Litoral tuvo una destacada presencia de visitantes con Santa Fe al 78% (con un importante festival musical: Harlem) y Corrientes con un promedio provincial del 80%.

Por su parte, el Norte del país presentó cifras significativas en la provincia de Tucumán, con elevados registros en San Javier (99%), Tafí Viejo (99%), Yerba Buena (92%), y San Miguel de Tucumán (91%).

Finalmente, la Patagonia ratificó su atractivo turístico con Bariloche donde se realizó un festival gastronómico y Puerto Madryn al 80% de ocupación, sumados a importantes picos en Neuquén como Aluminé (83%), Zapala (80%) y Junín de los Andes (70%).

En el ámbito de la conectividad aérea, Aerolíneas Argentinas registró un total de 160.532 reservas para este fin de semana de octubre, lo que representó un incremento del 16% en comparación con el mismo período de 2025. El ranking de las rutas más solicitadas estuvo encabezado por la conexión entre Buenos Aires y Bariloche, seguida por los trayectos desde Buenos Aires hacia Córdoba, Mendoza, Iguazú y Ushuaia.