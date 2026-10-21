Argentina reduce hasta un 56% las tasas aéreas regionales

Argentina implementará una reducción de hasta el 56% en la Tasa de Uso de Aeroestación Regional para vuelos internacionales de corta distancia. La medida, que entrará en vigencia el 8 de diciembre, apunta a mejorar la conectividad aérea entre las provincias argentinas y los países vecinos, además de generar condiciones más favorables para el desarrollo del turismo en distintas regiones del país.

La modificación se estableció mediante la Resolución 69/2026 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que amplía de 300 a 1.000 kilómetros el radio de aplicación de la tasa regional. De esta manera, determinados trayectos internacionales pasarán a tributar una tarifa de USD 25,16, frente a los USD 57 que se abonaban anteriormente.

El cambio responde a un reclamo histórico de las provincias argentinas, impulsado a través del Consejo Federal de Turismo (CFT), presidido por Dante “Willy” Querciali. El objetivo es mejorar las condiciones de acceso aéreo al país y favorecer los desplazamientos internacionales sin que los pasajeros deban concentrar sus conexiones en Buenos Aires.

Menores costos para los vuelos regionales



La actualización tarifaria modifica las condiciones para rutas que conectan ciudades del interior argentino con destinos de países limítrofes. Entre los ejemplos mencionados se encuentran los trayectos Córdoba–Santiago de Chile y Jujuy–Asunción, que podrán acceder a la tasa regional bajo el nuevo esquema.

Hasta ahora, estos vuelos abonaban una tarifa equivalente a la aplicada a conexiones internacionales de larga distancia, como la ruta entre Ezeiza y Madrid. Con la ampliación del radio de cobertura, los pasajeros de los servicios alcanzados pagarán una tasa menor, lo que representa una reducción de hasta el 56%.

El impacto también alcanza al turismo receptivo. Los visitantes internacionales abonan esta tasa cuando regresan a sus países, por lo que la disminución del importe puede contribuir a reducir el costo total de sus viajes. En particular, la medida busca mejorar las condiciones para atraer viajeros procedentes de mercados limítrofes, considerados relevantes para la actividad turística argentina.

Más conexiones directas entre las provincias



La reducción de las tasas aeroportuarias busca crear un escenario más favorable para que las compañías evalúen la apertura y continuidad de rutas internacionales regionales. La posibilidad de operar con menores costos por pasajero puede contribuir a mejorar la viabilidad de determinados servicios y ampliar las alternativas disponibles para los viajeros.

Una mayor conectividad directa entre las provincias y los países vecinos permitiría reducir la dependencia de Buenos Aires como punto de conexión. Para los destinos turísticos del interior, contar con más enlaces internacionales representa una oportunidad para facilitar la llegada de visitantes, ampliar sus mercados emisores y distribuir los beneficios de la actividad entre distintas regiones.

Sin embargo, la creación de nuevas rutas también depende de otros factores, como la demanda, la disponibilidad de aeronaves y las decisiones comerciales de las compañías aéreas. La modificación tarifaria constituye, en este contexto, una herramienta para mejorar las condiciones operativas, aunque no garantiza por sí sola la incorporación de nuevos vuelos.

Bonificaciones para las operaciones internacionales



El nuevo cuadro tarifario incluye además una bonificación del 30% en las tasas de aterrizaje y estacionamiento internacional. Estos descuentos, que anteriormente se aplicaban bajo condiciones específicas, quedan incorporados directamente en los valores establecidos.

La actualización busca aportar mayor transparencia y previsibilidad a las aerolíneas al momento de calcular los costos de sus operaciones internacionales en los aeropuertos argentinos.

Con estas modificaciones, el sector turístico suma una medida orientada a fortalecer la conectividad regional y mejorar las condiciones para el movimiento de pasajeros. Su alcance dependerá de la respuesta de las compañías aéreas y de la evolución de la demanda, en un escenario en el que las conexiones internacionales directas pueden contribuir a ampliar las oportunidades para los destinos de todo el país.

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