Mercado de Viajes reunirá a más de 150 expositores en Córdoba

El Centro de Convenciones Córdoba será sede, el 7 y 8 de noviembre, de la tercera edición de Mercado de Viajes, la feria organizada por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes (ACAV) que busca acercar la oferta turística al público y facilitar la planificación de las próximas vacaciones.

El encuentro reunirá a más de 150 expositores, entre agencias de viajes, destinos turísticos, aerolíneas, operadores mayoristas, empresas de asistencia al viajero y otros prestadores del sector. La propuesta estará abierta al público de 12 a 20 horas, con entrada gratuita e inscripción previa.

Una de las principales novedades de esta edición será la participación de Jujuy como Destino Invitado. La provincia contará con un espacio especial para presentar sus atractivos y experiencias, con vistas a la próxima temporada de verano.

Jujuy presentará su oferta para el verano



La presencia de Jujuy permitirá mostrar la diversidad de paisajes y propuestas que ofrece la provincia, desde la Puna y la Quebrada de Humahuaca hasta los Valles y las Yungas. Estos circuitos combinan naturaleza, patrimonio cultural, gastronomía y tradiciones, con alternativas para diferentes perfiles de viajeros.

Entre los principales atractivos se encuentran Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, localidades vinculadas con la Quebrada de Humahuaca, además de las Salinas Grandes y los paisajes de altura. En las Yungas, el Parque Nacional Calilegua constituye uno de los referentes naturales de la región.

La temporada estival representa una oportunidad para impulsar la actividad turística provincial. En febrero de 2026, Jujuy recibió más de 131.000 turistas, mientras que la Quebrada registró los mayores niveles de ocupación. Purmamarca, Tilcara y Humahuaca se ubicaron entre los destinos más elegidos durante ese período.

Promociones, sorteos y actividades para los visitantes



Durante las dos jornadas, los asistentes podrán recorrer los stands, consultar propuestas de viajes nacionales e internacionales y conocer las alternativas comerciales de las empresas participantes. También habrá promociones, juegos y activaciones, con premios que incluirán descuentos, merchandising y otros beneficios.

El programa contará además con un escenario central donde se desarrollarán presentaciones de destinos, espectáculos musicales y sorteos. La iniciativa busca complementar la oferta comercial con actividades destinadas al público y generar un espacio de encuentro entre viajeros y representantes de la industria.

En la edición de 2025, los premios incluyeron pasajes a Brasil de GOL y viajes al Caribe y Estados Unidos ofrecidos por Copa Airlines. Estos incentivos formaron parte de una propuesta que combina información turística, oportunidades de compra y entretenimiento.

Una feria que duplicó su convocatoria



El Mercado de Viajes celebró su primera edición en 2024, con más de 2.000 asistentes. Un año después, la convocatoria superó las 4.000 personas, lo que consolidó el crecimiento del evento y su capacidad para conectar a las empresas turísticas con los consumidores.

La feria nació con el objetivo de reunir en un mismo espacio a agencias, destinos y prestadores para que los viajeros pudieran conocer opciones, comparar propuestas y organizar sus próximas experiencias. Para ACAV, el encuentro también constituye una herramienta para fortalecer el vínculo entre las agencias de viajes y el público.

La tercera edición se realizará el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, de 12 a 20 horas, en el Centro de Convenciones Córdoba, ubicado en avenida Ramón Cárcano s/n. La entrada será gratuita y la organización habilitará próximamente la inscripción para participar.

www.pulsoturistico.com.ar



