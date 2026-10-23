Donde comer las mejores pastas de Buenos Aires

Cada 25 de octubre se celebra una fecha muy especial: el Día Mundial de la Pasta. La finalidad de este día es resaltar los beneficios nutricionales que aporta la pasta a la salud de las personas. Este producto es uno de los platos más consumidos a nivel mundial, debido a su versatilidad, propiedades nutritivas y rendimiento económico.

La celebración de esta efeméride coincide con el primer Congreso Mundial de Pasta que se llevó a cabo en Roma, Italia, el 25 de octubre de 1995. En la actualidad la Organización Internacional de la Pasta (IPO) organiza el Día Mundial de la Pasta. Desde el año 1998 esta organización ha efectuado conferencias en varias ciudades, tales como Roma, Nápoles, Génova, Barcelona, Ciudad de México, Estambul, Dubai, Nueva York y Moscú.

La pasta es un producto alimenticio elaborado con una masa sin levadura derivada de la harina de trigo duro, mezclada con agua y huevos. Se cocina hirviendola, en agua o al horno. Es considerada como uno de los alimentos más emblemáticos de la cocina en los países del Mediterráneo, siendo ampliamente reconocida y consumida a nivel mundial. Debido a su gran versatilidad es utilizada en la preparación de sopas, guisos y ensaladas. También se consume con diferentes tipos de salsas y quesos.

Orígenes de la Pasta



Algunos dicen que tiene sus raíces en China y no en Italia, como se cree comúnmente. Según estudios e investigaciones efectuadas por historiadores sostienen que la pasta proviene de los antiguos fideos asiáticos. Sin embargo, no existen datos reales acerca de cómo se introdujo la pasta en Europa desde Asia. Por otra parte, algunos expertos sostienen que los exploradores españoles introdujeron la pasta en América. La pasta se popularizó en Estados Unidos con la llegada de los inmigrantes italianos, a finales del siglo XIX.

Algunos lugares para comer buenas pastas en su día:



Pepito, Buenos Aires, bodegón a las brasas, desde 1950

Bodegón porteño, especialidad en pastas.

Plato sugerido: Fusilli al fierrito con tuco y pesto. Canelones con salsa blanca. Ravioles de verdura y carne.

Tiene opciones de pastas sin TACC.

Bodegón clásico desde 1950, PASO OBLIGADO PARA LOS ACTORES Y EL PÚBLICO DESPUÉS DE LAS FUNCIONES DE TEATRO, ubicado en microcentro, cuenta con un amplio salón y una variada carta. En Pepito es ideal también comer pastas, y su salsa parisienne es inigualable.

Las pastas son caseras y hechas en el lugar, así como las salsas

Abierto todos los días de 12 a 1 am

Montevideo 383, Caba

@pepitobodegon

https://pepitobodegon.com.ar/

EL CASAL DE CATALUÑA

Este clásico se ubica en el edificio histórico, debajo de un maravilloso vitreaux de 1880 que acompaña la escalera de honor del histórico edificio. Allí, las especialidades son las tapas: callos, pan tumaca, boquerones e infinidades de auténticas tapas que nos harán sentir por momentos como en Barcelona. El restaurante ofrece “cuina” catalana.

Se trata de una opción culinaria diferente y de alta gama que plantea un menú inspirado en una gastronomía, como la cocina catalana, que ha sido declarada Patrimonio Cultural. De martes a viernes se puede elegir un menú ejecutivo con platos clásicos de la gastronomía de la región.

Chacabuco 863, San Telmo, Buenos Aires.

@elcasalrestaurante

Bonifacio Bistró

Bonifacio Bistró: Una experiencia de gastronomía de autor en el corazón de Caballito, Buenos Aires. “

Promo día de la pasta :

Degustación de pastas libres en bonifacio , incluye vino- $40.000 por persona

Cocina gourmet con una propuesta pensada para todos los gustos. La carta combina platos clásicos y creaciones propias, elaborados con ingredientes frescos y seleccionados.

Entre las especialidades se destacan los risottos, las pastas artesanales y el inconfundible Lomo a las Tres Pimientas, un sello de la casa. También ofrecemos entradas para compartir, carnes y pescados cuidadosamente elaborados, y opciones que maridan a la perfección con nuestra selección de vinos argentinos e importados.

Además todos los viernes y sábados hay shows con música en vivo.

Dirección: José Bonifacio 1678, Caballito.



IG:@bonifaciobistro.



Reservas:11 3578 3330

Receta de los fusilli al fierrito





Ingredientes: 300 g de harina 0000 2 huevos 2 yemas 1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

En un bowl, colocar la harina, hacer un hueco en el centro y colocar los huevos, sal, y aceite. Mezclar y amasar. Dejar descansar tapado con papel film por una hora.

Espolvorear la masa con harina y estirar en una máquina de pastas, hasta lograr una masa fina y rectangular.

Cortar rectángulos de 1 cm x 10 cm, enrollar los rectángulos en espiral, ayudándose con un fierrito o una aguja de tejer gruesa, para formar pequeños tubitos y cortar tiras de ½ cm. O pasar los rectángulos de masa por el cortante de la máquina de pasta logrando las tiras de ½ cm. Cortar las tiras de 10 cm a la mitad consiguiendo tiras de 5 cm de largo.

Colocar la pasta sobre una placa, espolvorear con sémola y dejar secar hasta que esté dura.

En una olla con abundante agua hirviendo salada cocinar la pasta al dente. Colar y mezclar con aceite de oliva, sal y pimienta. Servir con la salsa elegida.

Pesto casero de albahaca:

1/2 atado de albahaca fresca 2 dientes de ajo 1 cucharada de queso parmesano 1 taza de aceite de oliva Sal y pimienta

Colocar todos los ingredientes menos el aceite en un recipiente de bordes altos. Idealmente en el vaso del mixer. Licuar mientras se agrega aceite en forma de hilo. Verificar sazón y salpimentar si fuera necesario.





FUENTE: GP COMUNICACIÓN