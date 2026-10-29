Convocatoria para los nombres de pareja de aguará guazú

La Administración de Parques Nacionales (APN) y Aves Argentinas (AA) lanzan una convocatoria a toda la ciudadanía para elegir los nombres de una pareja de aguará guazú que vive dentro del Parque Nacional Ansenuza, en Córdoba, a los que recientemente se les colocaron collares de seguimiento satelital para estudiar sus movimientos.

Durante este año se instalaron además cámaras trampa en sitios estratégicos frecuentados por la especie, lo que permitió descubrir que la pareja en estudio atraviesa actualmente la crianza compartida de cuatro cachorros que fortalecerán la población de la especie en el área protegida y toda la región de Ansenuza.

A través del uso de tecnología para su monitoreo y seguimiento sin necesidad de interferir en su vida silvestre, se apunta a entender mejor cómo se desplaza, alimenta, reproduce y usa el territorio, así como el estado del ambiente y las posibilidades reales de supervivencia del aguará guazú, una especie emblemática y amenazada en la provincia de Córdoba y la Argentina.

Las acciones se enmarcan en el Proyecto Aguará, llevado adelante conjuntamente por Aves Argentinas, el Parque Nacional Ansenuza y la Provincia de Córdoba. De esta manera, el conocimiento generado permitirá diseñar e implementar acciones de conservación para la protección de esta especie declarada Monumento Natural de la provincia de Córdoba.

Votá los nombres de la pareja de aguará guazú



Parques Nacionales y Aves Argentinas invitan a toda la comunidad a participar en la elección del nombre de esta pareja hallada en el área protegida.

El público puede elegir a partir de hoy entre tres alternativas de nombres, que fueron propuestas por los equipos del Parque Nacional Ansenuza, de Aves Argentinas y por alumnos de la Escuela José Martí de Los Pozos, próxima al lugar donde viven estos animales. A través del taller "Buscando un nombre para nuestros Aguará Guazú", los estudiantes conocieron más sobre esta especie, reflexionaron sobre la importancia de su cuidado y compartieron sus propuestas de nombres.

La votación virtual a través de un formulario online permitirá la participación desde cualquier punto del país, para elegir entre todos los nombres de esta emblemática pareja de aguará guazú. El formulario ya está disponible al final de esta página y los nombres ganadores se anunciarán el próximo jueves 5 de noviembre.

A continuación, te presentamos la terna de nombres junto a la explicación de su elección:

Mistol y Luna: El macho bautizado Mistol, en referencia a uno de los frutos nativos de la región, muy apreciado por su sabor y que además forma parte de la alimentación de esta especie; mientras que Luna se debe a que la hembra, al igual que la luna, desarrolla gran parte de su actividad durante la noche.

Mampa y Navira: En el léxico y la toponimia de origen sanavirón, la voz o raíz mampa está estrechamente ligada al elemento hídrico, traduciéndose como “agua que corre” o “agua de río”; evoca la fuerza, la fluidez y el movimiento del agua que alimenta a toda la cuenca de Ansenuza junto a la libertad con la que este macho recorre los humedales. Navira, de misma raíz, se asocia a la organización social originaria (tribu, clan, linaje o nación) y, en el caso de la hembra, rinde tributo a su importancia para la supervivencia y perpetuación de la especie, definiéndola como matriarca y guardiana de su linaje en Ansenuza.

Chúcaro y Cucusa: El nombre del macho, Chúcaro, representa su personalidad arisca y brava; mientras que Cucusa hace referencia a la cabeza pequeña de la hembra, que exhibe el registro con las menores medidas identificadas en la zona.

https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/elegi-los-nombres-de-la-pareja-de-aguara-guazu-del-parque-nacional-ansenuza