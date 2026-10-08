Luján y Córdoba concentran búsquedas ante visita papal

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina comienza a generar movimientos en el mercado turístico nacional. Las búsquedas de alojamiento para las fechas vinculadas con el recorrido papal registraron incrementos significativos en distintos destinos de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, según datos de Booking.com.

La plataforma de reservas identificó un crecimiento especialmente marcado en Luján, General Rodríguez y Pilar, así como en la ciudad de Córdoba y localidades cercanas. El comportamiento refleja el interés de viajeros que ya analizan dónde hospedarse entre el 8 y el 11 de noviembre, periodo asociado a las celebraciones previstas durante la visita.

Los datos corresponden a las búsquedas de alojamiento realizadas en Booking.com y no representan necesariamente reservas confirmadas. Sin embargo, permiten observar cómo un acontecimiento religioso de alcance internacional comienza a influir en la planificación de viajes y en la demanda de hospedaje en los destinos vinculados con la agenda papal.

Luján registra el mayor incremento



La ciudad de Luján encabeza el crecimiento de búsquedas en la provincia de Buenos Aires, con un aumento del 1803% para las fechas analizadas. El resultado la ubica como uno de los principales puntos de interés para quienes planean participar de las actividades religiosas.

General Rodríguez aparece en segundo lugar, con una suba del 1354%, mientras que Pilar registró un incremento del 105%.

La cercanía entre estas localidades y los posibles puntos de concentración de visitantes puede favorecer la búsqueda de alternativas de alojamiento fuera de los centros donde se desarrollen las celebraciones. Hoteles, departamentos temporarios y otras modalidades de hospedaje podrían formar parte de las opciones consideradas por los viajeros.

El interés también pone de relieve la importancia de la planificación anticipada ante acontecimientos que concentran visitantes en periodos específicos. La disponibilidad, la ubicación y los tiempos de traslado son factores que pueden influir en la elección del alojamiento.

Córdoba y sus destinos cercanos también crecen



En la provincia de Córdoba, las búsquedas muestran una evolución similar. La ciudad de Córdoba registró un aumento del 398%, mientras que Alta Gracia alcanzó el 399%.

Villa Carlos Paz, por su parte, presentó un crecimiento del 43%.

La presencia de varias localidades dentro del listado permite observar que la demanda no se concentra exclusivamente en una única ciudad. Los viajeros también pueden considerar destinos cercanos para organizar su estadía, según la ubicación de las actividades y las alternativas de transporte disponibles.

La evolución de las búsquedas será un indicador relevante para las empresas turísticas y los alojamientos de la región, especialmente si el interés se traduce en reservas efectivas durante las próximas semanas.

Crece el interés de viajeros internacionales



El fenómeno no se limita al mercado argentino. Booking.com también registró un incremento del 15% en las búsquedas realizadas por argentinos para destinos nacionales.

Entre los mercados internacionales, Chile lideró el crecimiento, con una suba del 77%. Le siguieron Perú, con el 56%; España y Alemania, ambos con el 44%; y Brasil, con el 32%.

Estos resultados muestran que la visita papal despierta interés tanto entre viajeros de países vecinos como entre visitantes europeos. La dimensión internacional del acontecimiento puede ampliar la demanda de alojamiento y servicios turísticos en las ciudades relacionadas con el recorrido.

Viajes individuales y grupales



El tipo de viaje también presenta cambios. Las búsquedas correspondientes a viajeros que planean trasladarse solos aumentaron un 29%, mientras que las realizadas para viajes grupales crecieron un 26%.

La diferencia sugiere que el interés se distribuye entre quienes organizan su viaje de manera individual y quienes prevén asistir acompañados. No obstante, las búsquedas no permiten determinar por sí solas cuántas personas viajarán efectivamente ni cuál será la duración de sus estadías.

La visita de León XIV plantea así una oportunidad para observar cómo los acontecimientos religiosos influyen en la movilidad turística. Para los destinos involucrados, el desafío será acompañar el crecimiento de la demanda con información clara, disponibilidad de alojamiento y servicios adecuados para los visitantes.

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