El lanzamiento oficial tuvo lugar este martes en Casa Iberá y contó con la presencia de Gabriela Ceballos, organizadora del evento y actual Embajadora Cultural del Carnaval, mientras que en representación del Ministerio de Turismo asistió el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas Augusto Costaguta.

Se trata de la edición 2026 del SambaWings Congress, el encuentro internacional considerado el más grande de Argentina, que reunirá en Corrientes a referentes del samba y el carnaval de distintos puntos del país y del exterior, con representantes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá, entre otros.

En tal sentido, Ceballos explicó que serán cuatro jornadas con una programación que incluye aulas particulares con maestros de Río de Janeiro, jornadas de formación, competencia de passistas, presentación de La Fábrica de Sueños y una gran Roda de Samba en vivo. Precisamente, entre los principales atractivos se destaca la presentación del Grupo Entre Elas, junto a roda de samba Roots, previsto para el domingo 22 de noviembre, en el Salón Gran Paraná de Casinos del Paraná.

Por su parte, Augusto Costaguta dijo que desde la gestión del Gobernador Juan Pablo Valdés se acompaña este tipo de iniciativas que significan apoyar nuestra identidad. “Cuando hablamos de la cultura correntina como el chamamé y, en este caso, del carnaval es muy importante que los protagonistas se vayan perfeccionando y profesionalizando, porque somos la Capital Nacional del Carnaval”, afirmó el funcionario.

De esta forma, Corrientes tendrá una atractiva propuesta y la posibilidad de seguir generando espacios de formación, intercambio cultural y proyección internacional del carnaval. Las inscripciones continúan abiertas, con distintas modalidades de participación para bailarines, academias, comparsas y público en general.

Finalmente, Gabriela Ceballos invitó a participar de los workshops, clases y aulas particulares los días 20, 21 y 22 de noviembre y “también en el marco de los 15 años nuestro show, que es la fábrica de sueños, competencia de pasistas, donde el ganador tiene como premio especial viajar a desfilar al carnaval de Río de Janeiro todo pago.

Mientras que, el lunes 23, desde las 18 horas, será el gran cierre del SambaWings Congress con el desfile internacional en Punta Mitre, donde también van a participar los maestros referentes, exponentes que vienen del carnaval de Brasil, como también las comparsas del carnaval oficial, del carnaval barrial y del interior.