El turismo en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene constante todo el año gracias a una oferta que combina cultura, grandes eventos y gastronomía de nivel mundial. Según los datos más recientes del Observatorio Turístico de la Ciudad, el 73% de los turistas nacionales visitó la capital en los últimos dos años, mientras que un 68% sostiene el hábito de viajar a Buenos Aires al menos una vez al año.

«Buenos Aires es una ciudad que se vive a través de sus experiencias. Nuestra agenda refleja una capital en constante movimiento, dotada de infraestructura de primer nivel para recibir grandes producciones y con una mística única. El visitante busca el ritual porteño, la gastronomía y la cultura en vivo; esa combinación consolida a la Ciudad como un destino inagotable para el turismo nacional e internacional durante todo el año», destacó Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires.



El informe evidencia una elevada fidelidad y satisfacción de los viajeros: 9 de cada 10 turistas afirman que recomendarían la Ciudad como destino, registrando una estadía promedio de 4 noches. Asimismo, un 17% de los turistas nacionales elige a Buenos Aires de manera espontánea entre sus destinos preferidos para una escapada (con un crecimiento de 7 puntos respecto al año anterior), impulsados por la búsqueda de vivir experiencias a través de sus rituales únicos: desde el café en un bar notable o pizzerías emblemáticas hasta las obras de teatro en la icónica Avenida Corrientes y la asistencia a espectáculos y eventos masivos.



En ese contexto donde el visitante no solo busca ver la Ciudad sino vivirla, la gastronomía se posiciona como la actividad más reconocida con una valoración sobresaliente (8,8 puntos), mientras que la asistencia a eventos masivos y espectáculos puntuales representa el motivo principal de viaje para el 27% de los turistas.



Música, festivales y el motivo perfecto para viajar



De cara a fin de año, la cartelera porteña despliega un circuito de eventos musicales que trasciende géneros, convoca a todas las generaciones y se convierte en un plan ideal para que miles de viajeros de la región se escapen a disfrutar de la Ciudad.



El recorrido comenzará el 21 y 22 de noviembre, el mismo predio de Villa Soldati albergará el Festival República Folklore, una cita masiva al aire libre pensada para reencontrarse con las raíces y peñas en familia.



A su vez, los días 28 y 29 de noviembre, el Primavera Sound Buenos Aires desembarcará en el Club Ciudad de Buenos Aires con su grilla de rock alternativo, electrónica y tendencias urbanas globales. Finalmente, el 5 de diciembre en Parque Norte, el PopFest 2026 coronará este ciclo con los grandes éxitos del dial en una jornada festiva para todos los públicos.



