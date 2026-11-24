En el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación publicó un nuevo catálogo federal que sistematiza 80 sitios y experiencias vinculadas al turismo religioso en todo el territorio. La iniciativa fue elaborada de manera conjunta con las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el propósito de ordenar y promocionar la oferta espiritual del país tanto para viajeros locales como para el mercado internacional.





El documento funciona como una herramienta de planificación y difusión turística que invita a recorrer la diversidad de expresiones de fe presentes en cada región. A través de esta selección, el organismo nacional busca poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de los distintos destinos, fomentando el movimiento de visitantes hacia localidades que encuentran en las celebraciones religiosas un motor para su desarrollo económico.





La guía propone un itinerario amplio que abarca santuarios tradicionales, templos históricos, peregrinaciones y circuitos temáticos consolidados. Uno de los ejes centrales de la publicación es el reflejo de la pluralidad cultural y de culto que caracteriza a la sociedad argentina. Por ese motivo, el relevamiento integra espacios representativos del catolicismo, el judaísmo, el islam y el budismo, permitiendo a los viajeros conocer la convivencia de distintas tradiciones en el territorio nacional.





Además de las religiones institucionalizadas, el catálogo incorpora las cosmovisiones de los pueblos originarios y las manifestaciones de la religiosidad popular, que convocan cada año a multitudes en distintos puntos del país. Entre estas expresiones figuran las devociones al Gauchito Gil, en Corrientes, y a la Difunta Correa, en San Juan, fenómenos culturales que generan un flujo constante de viajeros y dinamizan los servicios de hotelería, gastronomía y transporte regional.





La publicación incluye también dos capítulos temáticos de especial interés para el turismo receptivo y cultural. Por un lado, destaca el Camino de los Jesuitas, un corredor histórico y arquitectónico que conecta legados patrimoniales de gran valor en la región. Por otro, dedica un apartado específico al recorrido vinculado al Papa Francisco, repasando los sitios emblemáticos asociados a su vida y trayectoria pastoral en la Argentina.





Desde el sector turístico señalan que los viajes motivados por la fe representan un segmento estratégico por su capacidad para desestacionalizar la demanda y distribuir ingresos en economías regionales fuera de los circuitos tradicionales. Según estimaciones de ONU Turismo, cientos de millones de personas realizan desplazamientos nacionales e internacionales cada año impulsados por peregrinaciones, festividades patronales y prácticas espirituales.





Con la presentación de este catálogo de 80 imperdibles, la cartera turística busca consolidar a la Argentina como un destino competitivo dentro del mapa global del turismo religioso, ofreciendo a operadores, agencias de viajes y visitantes una hoja de ruta estructurada para descubrir la identidad, la historia y las tradiciones vivas de cada provincia.

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