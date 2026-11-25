Los mejores bares del país fueron elegidos por referentes locales del rubro y el listado se conoció en una ceremonia que se realizó el último piso del Palacio Libertad, organizada por CABARCO, la Cámara Argentina de Bares de Coctelería. La elección final partió de The List 33, el primer listado íntegramente argentino, compuesto por locales de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y las capitales de Córdoba y Mendoza.

La idea se creó con el objetivo de reconocer a los bares del país que generan impacto “por su creatividad, talento y conexión con la comunidad”. Así pusieron el foco en aquellos que “dejan huella, marcan tendencia y hacen de la hospitalidad un sello argentino”, según explicó Adriano Marcellino, Director de The List 33.

Cuales son los 33 bares que compitieron por el reconocimiento



Los seleccionados, en orden alfabético, en esta primera lista son: 878 Bar, Al Fondo Bar, Backroom, Brukbar, Casa Cavia, Chinchibira (Rosario), Cochinchina, Doppelgänger, Floreria Atlantico, Francis (Ciudad de Córdoba), Frank’s Bar, Gran Bar Danzon, Harrison, Kona Corner BA, Malasangre, Mixtape Listening Bar, Nob3l Bar (Parque Leloir), Pony Line, Presidente, Punto Mona, Rey de Copas, Roman Kissa Bar, Sardina Bar & Cafe (Mar del Plata), The Garnish Bar (Ciudad de Mendoza), The Green Light (Ciudad de Córdoba), Tiki Bar (Mar del Plata), Trade Sky Bar, Tradition & Rebellion, Tres Cuervos (Rafaela), Tres Monos, Uptown, Verne Cocktail Club y Victor Audio Bar.

El orden definitivo, el que consagró a los mejores bares del país, fue el que se conoció en la noche del 24 de noviembre, seguida por una fiesta de celebración de esta incipiente industria: Tres Monos quedó primero, seguido por Cochinchina y Víctor Audio Bar completando el podio.

En la noche se entregaron reconocimientos de sustentabilidad que, con el nombre de Cocktail Bar Green Practices recayó en 879, Cocktail Bar Experience para Víctor Audio Bar, Coktail Bar Innovation, que se lo llevó Al Fondo.

Además se realizó la gran final de Spirit Me durante la cual, Dani Frank y Pablo Zitarrosa, después de atravesar distintas etapas y desafíos, se midieron demostrando una vez más su talento, creatividad y dedicación en un encuentro definitivo que consagró al segundo de ellos.