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HOTELERÍA & TURISMO

DonSuites Apart Hotel renovó su compromiso con la calidad turística

En el marco del Programa Sello Correntino de Calidad Turística: modalidad Alojamiento, se llevó a cabo la reválida de DonSuites Apart Hotel, de la ciudad de Corrientes.

Por El Litoral

Jueves, 05 de noviembre de 2026 a las 08:14

Vale mencionar que esta instancia tiene como objetivo evaluar y fortalecer los estándares de calidad en los servicios turísticos, promoviendo la mejora continua y consolidando una oferta de alojamiento cada vez más competitiva y orientada a brindar mejores experiencias a los turistas y visitantes.

A través de este programa, el Ministerio de Turismo de Corrientes continúa acompañando al sector privado en la implementación de herramientas que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la calidad turística en la provincia.

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