DonSuites Apart Hotel renovó su compromiso con la calidad turística

Vale mencionar que esta instancia tiene como objetivo evaluar y fortalecer los estándares de calidad en los servicios turísticos, promoviendo la mejora continua y consolidando una oferta de alojamiento cada vez más competitiva y orientada a brindar mejores experiencias a los turistas y visitantes.

A través de este programa, el Ministerio de Turismo de Corrientes continúa acompañando al sector privado en la implementación de herramientas que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de la calidad turística en la provincia.