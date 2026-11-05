Luján recibe a León XIV: los circuitos imperdibles para una visita histórica

La visita de León XIV conmueve a los habitantes de Luján, donde se espera más de un millón de visitantes para participar de una misa que celebrará el Papa, el 11 de noviembre próximo.

Los peregrinos, que se movilizarán desde distintos rincones del país, pueden considerar viajar antes o quedarse después de la celebración dada la gran cantidad de paseos vinculados a la historia, a la vida campestre y a la devoción cristiana de esta ciudad, que tiene más de 200 años y un patrimonio bien conservado.

Es importante anticipar el viaje: las reservas ya están casi completas en los hoteles locales para la misma noche en que tendrá lugar la misa celebrada por el Papa.

Luján amerita una estadía de más de un día. Llegar antes o irse después, dado que en la provincia será feriado el 11 de noviembre, facilitará el recorrido, ya que en esa jornada estará vedado el acceso vehicular al centro de la ciudad.

Ese día se desplegará un enorme operativo sobre la avenida principal desde la plaza Belgrano por dos kilómetros de vallados, desde la basílica hasta la rotonda que conecta con la ruta 7.

La basílica es el gran atractivo de la ciudad, pero no será posible ingresar el día de la misa, que tendrá lugar al aire libre, posiblemente al mediodía, ya que el templo será sede logística para el escenario mayor que se montará sobre la avenida Nuestra Señora de Luján. “Estará cerrada al público, seguramente, desde el día anterior por seguridad”, anticipó a LA NACION el intendente local, Leonardo Boto.

Antes o después de la visita del Papa vale un recorrido: es de estilo neogótico ojival que representa a las manos en posición de oración y la forma de la llama de una vela y tiene una nave central que culmina con la imagen de la Virgen María.

Está construida sobre una planta de “cruza latina”, es decir, que si se ve desde arriba, tiene forma de una cruz, que representa a Jesús crucificado.

El templo se construyó por iniciativa del padre Jorge María Salvaire, como cumplimiento de una promesa: el religioso había sido condenado a morir tras ser hallado culpable de transmitir una gran peste. Se encomendó a la Virgen para no morir y a cambio prometió tres cosas: construir un templo, conseguir la coronación pontificia de la Virgen y escribir sus obras y milagros.

El 8 de mayo de 1887 se realizó la coronación de la Virgen y el día 15 se colocó la piedra fundamental del templo. En 1890 comenzó la construcción del magnífico edificio que quedó totalmente finalizado en 1935. Hoy incluye un Museo Histórico de la Basílica y una Cripta, ubicados en el subsuelo del templo.

También es posible ascender a las torres, ideales para obtener una vista panorámica de la ciudad. Todo el paseo hay que preverlo 48 horas antes o después de la celebración del Papa. La circulación se cerrará cuando esté el Pontífice por razones de seguridad.

Complejo Museográfico Enrique Udaondo



Durante la jornada de la misa también estará vedado el acceso al Museo Udaondo, situado sobre la plaza Belgrano, que amerita una visita por su rica historia: primer cabildo de la villa en 1755 y ex juzgado de paz, fue comisaría y finalmente sede de la municipalidad. Desde 1923 es Museo Colonial e Histórico de la Provincia de Buenos Aires.

Comprende además el edificio llamado Casa del Virrey, que alojó por unas horas al virrey Rafael de Sobremonte en 1806, durante su huida desde Buenos Aires hacia Córdoba en medio de las Invasiones Inglesas.

Este inmueble también fue el Real Estanco de Tabacos y Naipes -una oficina de regulación estatal- y la residencia del médico Francisco Javier Muñiz. En 1942, ambos edificios fueron declarados monumentos históricos nacionales.

Museo de Transportes



El día de la misa que celebrará León XIV también estará cerrado el Museo del Transporte, situado sobre la Plaza Belgrano. Inaugurado en 1941 por iniciativa de Enrique Udaondo. Fue el primero de su género creado en el país.

Sus grandes atractivos son el papamóvil construido para la visita de Juan Pablo II –y que el Pontífice se negó a utilizar- y un colectivo de línea 501 que Karol Jozef Wojtyla eligió usar para trasladarse por esta ciudad, durante su paso en 1982.

Otro de los atractivos es la primera locomotora a vapor del país denominada “La Porteña”, primer prototipo que circuló por las pampas, que se conserva junto a un vagón. Hay también un hidroavión “Plus Ultra”, con el que se realizó el histórico primer vuelo entre Europa y América del Sur.

Conserva además una carreta quinchada que se utilizó en el campamento “El Plumerillo”, en Mendoza, al mando del Libertador Don José de San Martín; las carrozas de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires y la de los presidentes argentinos; el velero “Legh” del famoso navegante solitario Vito Dumas y los célebres caballos criollos “Gato y Mancha”, que unieron Buenos Aires con Nueva York.

Museo Municipal de Bellas Artes



En la vereda opuesta, sobre la calle 9 de Julio, está situado el edificio del museo de Bellas Artes.

Este proyecto tuvo nacimiento el 27 de abril de 1963, en el edificio El Colonial, que se encontraba a orillas del río Luján, con el nombre de Museo de Artes Plásticas, por iniciativa de un grupo de vecinos en conjunto con la Asociación Cultural Ameghino.

Su primer director, Orlando Paladino, impulsó clases de arte, dibujo, pintura y exposiciones de reconocidos artistas plásticos.

En 1979, específicamente el 9 de noviembre, el museo pasó a manos de la Municipalidad de Luján. Se decidió cambiarle el nombre por Museo de Bellas Artes Fernán Félix de Amador. El 11 de septiembre de 1982 se lo trasladó a su actual edificio. Exhibe muestras itinerantes.

Parque Lineal – Ribera



El Paseo Ribereño del Río Luján es ideal para salir de la ciudad de Luján y caminar o andar en bicicleta junto al río. Hay un sendero recreativo de hormigón de 2,50 metros de ancho y 850 metros de longitud en cada margen.

En el sector urbano comprendido entre el Puente de las Tropas y el Puente Mendoza hay un paseo gastronómico.

Restaurante L’eau Vive



Mucho más que un restaurante, es una abadía moderna. Una suerte de convento abierto al público, donde se nutre el cuerpo y el alma de los peregrinos. Está atendido únicamente por monjas que llegaron al país desde distintos rincones del planeta y forman parte de las Misioneras de la Inmaculada de la Familia Misionera Donum Dei, de la Sociedad de Vida Apostólica Donum Dei.

Las hermanas forman una comunidad multirracial proveniente de lugares tan diversos como Vietnam, Polinesia, Congo, Kenia o Perú para trabajar en la orden fundada por el padre Marcel Roussel Galle el 11 de febrero de 1950, en Francia.

En el restaurante L’Eau Vive de Argentina, como los otros restaurantes del mismo nombre situados en los cinco continentes, se puede saborear tanto en el almuerzo como en la cena una cocina francesa elaborada por las trabajadoras misioneras de la Inmaculada de la Familia Misionera Donum Dei donde predomina estilo Cordon bleu de una verdadera calidad.

Antes de cada comida principal, las hermanas cantan alabanzas y crean un ambiente místico de calma y paz.

Sapori Divini



Con una encantadora vista a las torres de la basílica, este restaurante fusiona lo mejor de la comida argentina e italiana. Sapori Divini se define por un contraste singular: la modernidad de su cocina enclavada en un entorno cargado de historia y serenidad.

Ubicado en Padre Salvaire 1020, su acceso puede parecer discreto, casi oculto para el visitante desprevenido. Esta característica, lejos de ser un inconveniente, se convierte en su primer gran atributo, ya que el restaurante se encuentra dentro del descanso del peregrino, un espacio que evoca paz. Este contexto dota al lugar de una atmósfera única, alejada del bullicio urbano, ideal para quienes buscan una experiencia culinaria tranquila a pocos metros de la basílica.

Espacio San Benito



La Abadía de San Benito es un monasterio benedictino ubicado en Pueblo Nuevo, partido de Luján, perteneciente a la Congregación Benedictina de la Santa Cruz del Cono Sur, conformada por los monasterios benedictinos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

Fue fundada en 1914 por la Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos, España), y estuvo en la ciudad de Buenos Aires hasta el año 1973, cuando inició su traslado a su actual ubicación, donde la comunidad monástica de San Benito de Luján dedica su vida a la oración, trabajo y estudio.

Debido a la vida monástica de los monjes, muy cerca de la abadía se encuentra Espacio San Benito, un lugar que es santería y proveeduría. Allí se pueden adquirir artículos religiosos y productos lácteos –como quesos o yogures- que elaboran los monjes. Además, hay un espacio que funciona como cafetería, donde se puede tomar una bebida o comer al paso en un ambiente tan campero como pacífico.

Gabriel Blesa atiende el pub de la Abadía de San Benito, en Luján. El recibe a los visitantes que llegan hasta allí en búsqueda de un lugar apacible y relajado donde conectar con la fe en medio de la naturaleza.

Don Obayca Restaurante



En sus orígenes almacén de ramos generales, este restaurante es famoso por sus platos tradicionales con un toque casero único. Es el lugar perfecto para disfrutar de la auténtica cocina de abuela. Como buen restaurante de campo, en sus platos principales se destaca la degustación de pastas caseras Don Obayca, no queda en el centro de la ciudad y por tanto es ideal para escapar de las multitudes.

Este restaurante tiene 125 años de antigüedad y es el único en su tipo en Cortínez, una pequeña localidad con tres mil habitantes situada a tan solo 10 kilómetros de la basílica.

Viñedo y restaurante Zaffratelli



La cocina de Zaffratelli rescata los sabores de la región, las tradiciones familiares y el valor de los productores locales. Entre ellos se destacan Cabaña Piedras Blancas, Granja Arrivata y Cabaña Las Dinas.

Cada plato es una invitación a descubrir el territorio desde sus sabores, entendiendo que, en Zaffratelli, el viñedo no termina donde comienza el restaurante: el viñedo continúa en cada plato.

Hotel Los Monjes



Sin salir del casco urbano, el hotel Los Monjes ofrece descanso a pasos de la basílica de Luján. Un hotel pensado para quienes valoran la calma en una ubicación céntrica en un entorno tranquilo. En este hotel ya no hay lugar para alojarse durante la noche del 11 de noviembre.

Hotel Real



Sobre la plaza Belgrano, a metros de la basílica. Es un edificio que fue restaurado y posee una ubicación estratégica, y muchas de sus habitaciones tienen una vista privilegiada. El 11 de noviembre tiene sus plazas agotadas.

Hotel y spa San Ceferino



Por la ruta 6, km 169.5 en Open Door, a las afueras de la ciudad el descanso está combinado con un área de spa en San Ceferino. Hotel de cinco estrellas tiene amplios espacios verdes, laguna y aves silvestres. Una colección de carruajes y un museo del Indio.

Wyndham Garden



También sobre la ruta 6, sobre el río Luján, el hotel Wyndham Garden es un resort cuatro estrellas con vista al campo de polo del hotel.Tiene también un spa con pileta climatizada, sauna, hidromasajes, tratamientos y salas de masajes para una experiencia relajante. En el restaurante La Perdiz, ubicado en el primer piso, se puede degustar comida gourmet de campo.

Por María José Lucesole



La Nación