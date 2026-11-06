La Noche de los Museos premiará a quienes recorran más espacios culturales

A partir de este recorrido, el pasaporte dará acceso al Circuito Comercial de Beneficios, una iniciativa que articula el paseo cultural con cafeterías, librerías, heladerías y bares adheridos de la zona. Los visitantes podrán presentar su pasaporte sellado para obtener promociones, descuentos especiales y menús temáticos estructurados en dos escalas: Nivel Plata (al reunir 3 sellos de museos visitados) y Nivel Oro (al reunir 5 sellos). De este modo, la propuesta busca dinamizar el circuito a pie por la ciudad, combinando el disfrute del patrimonio correntino con la oferta gastronómica y librera hasta la madrugada.

La propuesta se complementará con una atractiva programación de actividades en los museos provinciales y el Teatro Oficial Juan de Vera. Visitas guiadas, muestras, espectáculos musicales, danza y otras sorpresas formarán parte de esta celebración que invita a vecinos y turistas a descubrir el patrimonio, el arte y la identidad cultural correntina.

Espacios participantes



Las actividades se desarrollarán en los siguientes espacios provinciales:

Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal”



Museo del Carnaval Correntino



Museo Histórico de Corrientes “Tte. Gral. Bartolomé Mitre”



Museo de Ciencias Naturales “Amado Bonpland”



Museo Arqueológico y Antropológico “Casa Martínez”



Centro de Interpretación del Chamamé “Casa Ñandereko”



Museo de Artesanías Tradicionales (MAT)



Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC)



Teatro Oficial Juan de Vera



Como en ediciones anteriores, también se sumarán otras instituciones y espacios culturales, entre ellos el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial y los espacios municipales Sala Adolfo Mors y Museo Casa Molinas.