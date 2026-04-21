Argentina impulsa el turismo de fe internacional

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, encabezó en la Ciudad de Buenos Aires la apertura del Primer Encuentro Continental del Rocío en América, una iniciativa orientada a fortalecer el turismo religioso en el país. El evento, que reunió a entidades vinculadas a la devoción de la Virgen del Rocío, busca posicionar a Argentina dentro de un segmento que, según datos de ONU Turismo, representa cerca del 20% del movimiento turístico mundial.

Bajo el lema “El rocío sin fronteras: fe, identidad y patrimonio andaluz”, el conversatorio inaugural se desarrolló en el Palacio Libertad y contó con la participación de autoridades nacionales, representantes internacionales y referentes del sector turístico. Durante su intervención, Scioli destacó la relevancia del encuentro como señal de confianza en el país y subrayó la oportunidad de consolidar el turismo de fe como uno de los ejes estratégicos de desarrollo.

El funcionario también hizo referencia a la fuerte presencia de la comunidad andaluza en Argentina, considerada una de las más numerosas fuera de España. En ese sentido, remarcó que el país ofrece condiciones propicias para el crecimiento de este tipo de turismo, que combina espiritualidad, cultura y tradición.

El encuentro cuenta con el respaldo de distintos organismos públicos y privados, entre ellos la Cámara Argentina de Turismo, así como áreas del Gobierno vinculadas a Cultura, Cancillería y Culto. La articulación entre estos sectores fue señalada como clave para la organización de la jornada y para el desarrollo de futuras iniciativas similares.

Por su parte, el subsecretario de Culto y Civilización de la Cancillería, Agustín Caulo, valoró la elección de Argentina como sede del primer encuentro continental, al considerar que abre nuevas oportunidades para el turismo religioso. En la misma línea, Ignacio Lupi, jefe de Gabinete de la Secretaría de Cultura, destacó la importancia de este tipo de propuestas para fortalecer los vínculos entre comunidades y promover el patrimonio cultural inmaterial.

Desde España, el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, remarcó el carácter histórico del encuentro y el alcance que ha adquirido la devoción a la Virgen del Rocío fuera de su lugar de origen. La iniciativa, impulsada por esta hermandad con apoyo de instituciones andaluzas, busca además avanzar en la candidatura del Rocío como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.

Argentina alberga alrededor de 70 mil andaluces, lo que la convierte en uno de los principales centros de esta comunidad en América. Esta presencia ha sido determinante para la elección del país como sede del encuentro, que convoca a asociaciones y hermandades de al menos siete países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile, Venezuela, Cuba y Puerto Rico.

La agenda del evento incluyó ponencias, mesas redondas y actividades culturales, con la participación de representantes de distintas provincias argentinas y ciudades del exterior. Además, se realizó la firma de un acuerdo para la creación de la primera red panamericana de asociaciones rocieras, junto con la lectura del Manifiesto Rociero de América.

Las actividades continuaron con intervenciones artísticas y encuentros comunitarios, y culminaron con una misa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco. El cierre incluyó propuestas gastronómicas y musicales abiertas al público.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca consolidar al turismo religioso como un segmento en crecimiento, capaz de generar impacto económico y fortalecer la identidad cultural, en línea con las tendencias globales del sector.

www.pulsoturistico.com.ar