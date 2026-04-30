Madrid impulsa rutas gastronómicas en todos sus distritos

La ciudad de Madrid presentó una nueva herramienta para fortalecer su posicionamiento como destino gastronómico: el mapa “Todo Madrid para comérselo”, una guía que propone un recorrido por distintos barrios a través de una selección de espacios representativos de su oferta culinaria. La iniciativa busca ampliar el foco más allá de las zonas tradicionales y promover la descentralización de la actividad turística.

El lanzamiento estuvo encabezado por autoridades del área de Turismo del Ayuntamiento y contó con la participación de la Academia Madrileña de Gastronomía, entidad encargada de la curaduría de los establecimientos incluidos. La propuesta reúne 15 direcciones distribuidas en diferentes distritos, con el objetivo de reflejar la diversidad y el dinamismo del sector gastronómico local.

El mapa plantea un recorrido de norte a sur que combina distintas categorías de establecimientos, desde restaurantes y tabernas hasta casas de comidas y puestos de mercado. Cada parada incluye una breve descripción, información práctica y un código QR que permite acceder a contenidos ampliados, facilitando la experiencia tanto para residentes como para visitantes.

Entre las propuestas seleccionadas se encuentran espacios que reinterpretan la cocina tradicional con una mirada contemporánea, como IN-PULSO, así como casas de comidas que mantienen recetas clásicas, entre ellas Conduma. También se incorporan opciones de cocina internacional, como Sen Omakase, y proyectos personales que reflejan nuevas tendencias gastronómicas.

La selección incluye además locales donde el producto ocupa un lugar central, propuestas emergentes y espacios con identidad propia en distintos barrios de la ciudad. De este modo, el mapa busca ofrecer una visión amplia del momento que atraviesa la gastronomía madrileña, caracterizada por la convivencia entre tradición e innovación.

Uno de los ejes principales de la iniciativa es la descentralización turística. A través de esta herramienta, se busca incentivar la circulación de visitantes hacia zonas menos frecuentadas, en línea con los objetivos del plan estratégico de turismo de la ciudad. La gastronomía aparece como un recurso clave para redistribuir los flujos y generar nuevas oportunidades en distintos distritos.

El proyecto también apunta a consolidar la gastronomía como uno de los principales motivos de visita a la capital española. En los últimos años, este segmento ganó relevancia dentro de la oferta turística, impulsado por la calidad de la propuesta culinaria y la diversidad de experiencias disponibles.

El mapa está disponible en español e inglés y puede descargarse a través del portal oficial de turismo esMADRID, así como en la web de la Academia Madrileña de Gastronomía. La herramienta se suma a otras acciones orientadas a la promoción del turismo gastronómico en la ciudad.

Desde la organización adelantaron que esta publicación forma parte de una colección que continuará desarrollándose en futuras ediciones. El proyecto comenzó el año anterior con un mapa dedicado a vermuterías y busca consolidarse como una serie de guías temáticas que exploren distintas facetas de la gastronomía local.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia que incluye publicaciones, campañas y contenidos destinados a difundir la identidad culinaria de la ciudad. En este contexto, Madrid refuerza su apuesta por el turismo gastronómico como uno de los ejes para diversificar su oferta y ampliar su atractivo a nivel internacional.

Fuente: Pulso Turístico