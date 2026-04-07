Redes sociales lideran inspiración de viajes argentinos

Las formas de planificar un viaje están cambiando, pero algunas costumbres se mantienen firmes entre los argentinos. Así lo muestra un reciente estudio internacional elaborado por Booking.com, que analiza cuáles son las principales fuentes de inspiración al momento de elegir un destino.

De acuerdo con los resultados, las redes sociales encabezan el ranking, con un 54% de los argentinos que asegura recurrir a estas plataformas para descubrir ideas de viaje. Imágenes, recomendaciones de influencers y experiencias compartidas por otros usuarios se consolidan como disparadores clave a la hora de pensar en próximas vacaciones.

Sin embargo, el relevamiento también confirma que la confianza en el entorno cercano sigue teniendo un peso determinante. El 52% de los encuestados afirma que las recomendaciones de amigos y familiares influyen directamente en su decisión final. Este dato ubica al tradicional “boca en boca” como uno de los factores más relevantes, incluso en un contexto cada vez más digitalizado.

La combinación de ambas fuentes refleja una tendencia clara: los viajeros argentinos no reemplazan una herramienta por otra, sino que integran distintas opciones para tomar decisiones más informadas. En ese proceso, la validación personal continúa siendo un componente central.

En paralelo, los buscadores online ocupan un lugar significativo dentro del proceso de planificación. Un 36% de los consultados los utiliza para investigar destinos, comparar opciones o acceder a recomendaciones. Esta instancia suele funcionar como un paso intermedio entre la inspiración inicial y la organización concreta del viaje.

El informe también destaca la incorporación progresiva de nuevas tecnologías. En particular, el 19% de los argentinos ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para buscar ideas o definir aspectos de su itinerario. Si bien su adopción aún es incipiente, el dato marca una tendencia en crecimiento que podría modificar la forma en que se planifican los viajes en los próximos años.

Más atrás en el listado aparecen otras fuentes tradicionales y complementarias. Las agencias de viajes y operadores turísticos son elegidos por el 17% de los encuestados, mientras que el uso de mapas digitales o funciones como “street view” alcanza al 16%. Las guías de viaje, en formato web, aplicaciones o libros, reúnen el 14% de las preferencias.

También se registran influencias provenientes del consumo cultural. Series y películas inspiran al 10% de los viajeros, mientras que los podcasts (8%) y los libros o novelas (5%) aportan ideas en menor medida. Por su parte, los artículos en diarios o revistas representan solo el 4%, lo que evidencia un cambio en los hábitos de consumo de información vinculada al turismo.

Desde la compañía, destacan que este escenario responde a una mayor diversidad de canales y a la posibilidad de acceder a información de manera inmediata. La inspiración puede surgir tanto de una recomendación directa como de un contenido visto de forma casual en una red social o una búsqueda online.

El estudio se basó en una encuesta realizada en enero de 2025 a más de 32.000 personas en 32 mercados, incluyendo Argentina, y contempló a adultos que viajaron por ocio en el último año y que planean hacerlo nuevamente.

En este contexto, la planificación de viajes en Argentina aparece cada vez más atravesada por la combinación de experiencias personales, herramientas digitales y nuevas tecnologías. Un escenario donde la inspiración no responde a una única fuente, sino a un entramado de influencias que reflejan la evolución del comportamiento viajero.

Fuente: /www.pulsoturistico.com.ar/