Monumentos históricos más visitados de los países del Conosur

El interés por el turismo cultural sigue creciendo tanto en el plano global como regional. Según datos del sector, más del 40 % de los viajeros de los países del Conosur prioriza visitar monumentos históricos y sitios patrimoniales durante sus recorridos, lo que ha impulsado la demanda de visitas guiadas y tours alusivos en las principales ciudades de Sudamérica.

A partir de esta tendencia y en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, conmemoración establecida por la UNESCO y el ICOMOS para promover la conservación de estos patrimonios que se celebra cada 18 de abril, Civitatis, la plataforma líder global de visitas guiadas y actividades en español, elaboró una selección de los diez monumentos históricos y patrimoniales más icónicos de la región, con consejos claves para descubrirlos.

Desde edificios coloniales hasta teatros históricos y misiones jesuíticas, estos lugares forman parte del patrimonio de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay y atraen a miles de visitantes interesados en la historia de cada país.

¿Cuáles son los monumentos patrimoniales más visitados de Argentina?

1. Ruinas de San Ignacio: Las ruinas de San Ignacio en Misiones, son uno de los conjuntos arqueológicos más importantes de Sudamérica. Fundada en el siglo XVII, esta misión jesuítica formaba parte de una red de reducciones creadas para evangelizar a las comunidades guaraníes. Declarada Patrimonio de la Humanidad, destaca por sus muros de piedra rojiza y su gran plaza central.

La mejor forma para conocerlas es realizar una excursión guiada desde Puerto Iguazú, un tour completo para comprender el funcionamiento de la misión mejor conservada de Argentina.

2. Catedral Metropolitana de Buenos Aires: Ubicada frente a la Plaza de Mayo, esta catedral es uno de los edificios religiosos más importantes de Argentina. Su fachada neoclásica y su interior decorado reflejan el pasado del país. En su interior se encuentra el mausoleo del general José de San Martín.

Un free tour por el Buenos Aires histórico permite descubrir este edificio emblemático junto a otros lugares icónicos como la Plaza de Mayo o el Cabildo.

3. Teatro Colón: Considerado uno de los teatros de ópera con mejor acústica del mundo, este gran espacio nacional inaugurado en 1908, recibió a algunos de los artistas más importantes de la música clásica.

Es posible recorrer sus interiores a través de visitas guiadas que permiten acceder al auditorio, los salones y el detrás de escena de la mano de un guía especializado. Un viaje en el tiempo a la época dorada de las artes escénicas y la arquitectura porteña.

¿Cuáles son los monumentos patrimoniales más visitados de Chile?

4. Palacio de La Moneda: Construido en el siglo XVIII, el Palacio de La Moneda es la sede del gobierno chileno y uno de los edificios más emblemáticos del país.

Lo ideal para conocerlo a pleno, es contratar un free tour por Santiago para recorrer también el barrio cívico, la Plaza de Armas y otros edificios históricos del centro de la ciudad.

5. Catedral Metropolitana de Santiago: Ubicada en la Plaza de Armas, esta catedral es uno de los templos más antiguos e importantes de Chile. Su arquitectura mezcla estilos barrocos y neoclásicos.

Los recorridos guiados por el casco histórico permiten conocer la catedral junto con museos, plazas y edificios coloniales.

6. Ascensores de Valparaíso: Los ascensores funiculares que conectan los cerros de Valparaíso con el puerto son parte del patrimonio urbano de la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad.

Para conocerlos se recomienda hacer un free tour ideal para descubrir su arquitectura y sus ascensores históricos.

¿Cuáles son los monumentos más visitados de Uruguay?

7. Palacio Salvo: Este edificio inaugurado en 1928 es uno de los símbolos arquitectónicos de Montevideo. Situado frente a la Plaza Independencia, durante décadas fue el edificio más alto de Sudamérica.

El autobús turístico no solo recorre sus inmediaciones, sino también permite recorrer los puntos más significativos de la bella capital de Uruguay como el Mercado del Puerto, la Intendencia, la Biblioteca Nacional, el Mercado Agrícola.

8. Teatro Solís: Inaugurado en 1856, es el teatro más importante de Uruguay y uno de los edificios más destacados de la capital.

Un free tour por Montevideo incluye una parada en el edificio y un recorrido por el conjunto monumental del entorno conformado por el mausoleo de José Gervasio Artigas, la Puerta de la Ciudadela, el acceso a la antigua ciudad amurallada, el Cabildo y el Club Uruguay, dos construcciones que reflejan el pasado colonial y aristocrático de la ciudad.

9. Santísima Trinidad del Paraná: Este complejo forma parte de las misiones jesuíticas guaraníes declaradas Patrimonio de la Humanidad. Fundado en el siglo XVIII, alberga una gran iglesia, plazas y esculturas de piedra. Las misiones jesuíticas de Trinidad del Paraná son uno de los sitios arqueológicos más impresionantes y las mejor conservadas del país.

Es posible visitarlas a través de una excursión de día completo desde Asunción del Paraguay, la cual también incluye una parada en el parque ecológico Museo del Árbol.

10. Casa de la Independencia: Este museo histórico fue el lugar donde se gestó la independencia paraguaya en 1811 y hoy conserva documentos y objetos que narran uno de los momentos clave del país.

Un tour guiado por el centro histórico de Asunción permite conocerla junto a otros edificios patrimoniales de la capital paraguaya.

Consejos para visitar los monumentos históricos

Cada vez más viajeros buscan experiencias culturales más completas durante sus viajes. Por eso, desde la plataforma recomiendan hacerlo a través de visitas guiadas, excursiones y actividades organizadas.

Entre las ventajas de esta modalidad se destacan:

Comprender el contexto histórico y cultural de cada monumento

Descubrir curiosidades arquitectónicas y artísticas

Optimizar el tiempo de visita

Explorar los principales lugares históricos con guías expertos

FUENTE: CIVITATIS