Buenos Aires recibió premio internacional por turismo accesible

La Ciudad de Buenos Aires volvió a posicionarse en el escenario turístico regional tras recibir un reconocimiento internacional por su trabajo en materia de accesibilidad e inclusión. La distinción fue otorgada durante una nueva edición del Foro Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI), realizado en Río de Janeiro entre el 28 y el 30 de abril, donde el Ente de Turismo porteño fue premiado por el programa BA Diversa e Inclusiva.

La iniciativa obtuvo el reconocimiento en la categoría Accesibilidad Turística, destacándose entre proyectos orientados a promover experiencias más inclusivas para residentes y visitantes. Además, el programa fue ganador en el segmento Destinos, dentro de la categoría Accesibilidad, en la tercera edición de los Premios Iberoamericanos de Turismo Inteligente (DTI).

Desde el Ente de Turismo señalaron que el programa busca consolidar una oferta turística accesible, diversa y preparada para recibir a personas con diferentes necesidades, promoviendo condiciones equitativas para disfrutar de la actividad turística.

El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, destacó que la Ciudad continúa fortaleciendo su posicionamiento regional gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado. Según explicó, este tipo de reconocimientos funcionan como un incentivo para continuar desarrollando políticas vinculadas a la innovación, la inclusión y la sostenibilidad dentro de la actividad turística.

Por su parte, Eugenia Wehbe, directora general de Desarrollo Turístico del organismo, afirmó que el premio refleja el compromiso sostenido de Buenos Aires con la construcción de un turismo accesible. También remarcó la importancia de continuar trabajando junto al sector privado para fortalecer propuestas de calidad pensadas para todos los públicos.

Durante el encuentro internacional, Wehbe participó como disertante en distintos paneles vinculados al desarrollo turístico y expuso sobre el rol de los eventos y festivales en la transformación de los destinos. En ese marco, compartió experiencias impulsadas por la Ciudad relacionadas con la organización de encuentros masivos como herramientas para potenciar el turismo y ampliar la proyección internacional del destino.

El Foro Internacional de Destinos Inteligentes reúne cada año a especialistas, representantes gubernamentales y actores del sector turístico de distintos países. El objetivo del evento es generar espacios de intercambio sobre innovación, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza aplicada al turismo.

La presencia de Buenos Aires en este tipo de encuentros forma parte de una estrategia orientada a consolidar su competitividad internacional y fortalecer su liderazgo regional dentro del modelo de Destino Turístico Inteligente. Desde el Ente de Turismo sostienen que estas políticas permiten desarrollar herramientas más eficientes para mejorar la experiencia de quienes visitan la Ciudad.

Actualmente, Buenos Aires cuenta con una amplia oferta turística y cultural que incluye más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol. A esto se suma una agenda permanente de espectáculos, eventos culturales y propuestas deportivas que se desarrollan durante todo el año.

En ese contexto, la Ciudad también fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento que refuerza su perfil como sede de grandes eventos internacionales y su apuesta por seguir posicionándose como uno de los destinos urbanos más importantes de América Latina.

Fuente: www.pulsoturistico.com.ar