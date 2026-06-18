Crece en Argentina la inversión en hotelería turística

La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación realizó un relevamiento que da cuenta de 160 inversiones turísticas y hoteleras —en ejecución y previstas—, que representan, a junio de este año, una inversión superior a los 1410 millones de dólares. Esto elevará la capacidad de alojamiento para el turismo nacional e internacional en más de 9000 habitaciones.

Lo que se observa es el crecimiento de cadenas internacionales, como Wyndham, Meliá, Marriott, Hilton, Radisson, Amerian y Howard Johnson-Days Inn, que lideran las inversiones de escala, a través de reconversión, construcción y afiliación de hoteles existentes.

Además, se consolidan formatos de alojamiento vinculados al turismo sustentable, como glampings, domos y tiny houses con sistemas de paneles solares y biodigestores, en la cordillera, en la selva misionera y en la costa atlántica.

El enoturismo integrado, en la región de Cuyo, continúa su crecimiento mediante desarrollos hoteleros para el segmento de lujo, en donde la infraestructura se integra con viñedos, bodegas de diseño y propuestas gastronómicas de alto nivel.

Otra categoría destacada es la del turismo corporativo y de eventos, con la presencia de centros de negocios y proyectos de gran magnitud en capitales provinciales y sitios estratégicos, como Vaca Muerta.

Estas tendencias se distribuyen en casi todo el territorio nacional, destacando las zonas del noroeste y del litoral, que captaron inversiones en infraestructura de conectividad, tal como la modernización del aeropuerto de Salta, estimada en 100 millones de dólares. También se verifica la llegada de resorts de selva y corporativos en las provincias de Misiones, Jujuy y Salta.

Por otro lado, en la región del centro, resulta clave la expansión de franquicias orientadas a ejecutivos, logística y megaparques de entretenimiento.

La región cuyana, por su parte, caracterizada como capital del enoturismo, concentra los mayores montos de inversión individual —entre 15 y 30 millones de dólares por proyecto—, orientados al segmento de ultra lujo y lifestyle.

Finalmente, la Patagonia combina exclusividad con naturaleza y potencia el desarrollo de condo hoteles premium, resorts frente a los lagos y reconversión de infraestructura de esquí destinada al turismo de élite.

FUENTE: Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación