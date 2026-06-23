BA Ferial inicia una nueva etapa para eventos

Más de 700 referentes del sector de eventos, empresas, instituciones y medios de comunicación participaron de la presentación oficial de BA Ferial, el renovado predio ubicado en Costa Salguero que busca consolidarse como uno de los principales espacios para exposiciones, congresos, actividades culturales y encuentros corporativos de la Ciudad de Buenos Aires.

El lanzamiento marcó el inicio formal de una nueva etapa bajo la gestión de Exponenciar, compañía especializada en la organización de exposiciones y eventos. Durante la jornada se dieron a conocer las mejoras realizadas en el predio, los proyectos previstos para los próximos meses y la estrategia orientada a fortalecer la oferta vinculada al turismo de reuniones y al segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

La puesta en valor del espacio forma parte de un plan de inversión superior a los $20.000 millones, destinado a modernizar la infraestructura y ampliar los servicios disponibles para organizadores, expositores y visitantes. El objetivo es transformar el predio en un centro de referencia para eventos de distinta escala, integrando actividades empresariales, culturales y de entretenimiento en un entorno privilegiado frente al Río de la Plata.

“BA Ferial representa una apuesta estratégica para Exponenciar y para la agenda de eventos de Buenos Aires. Trabajamos para poner en valor un predio emblemático, con la infraestructura necesaria para recibir ferias, congresos, exposiciones y encuentros de gran convocatoria”, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

Ubicado en el barrio de Palermo, el predio cuenta con 20.500 metros cuadrados de superficie, seis pabellones y cinco auditorios que permiten adaptarse a diferentes formatos. Su capacidad abarca desde reuniones corporativas de pequeño y mediano porte hasta ferias internacionales que ocupen la totalidad de las instalaciones.

Entre los servicios destacados se encuentran unas 1.300 cocheras, conectividad WiFi con capacidad para más de 40.000 usuarios simultáneos, accesos estratégicos y soluciones integrales para la operación de eventos. La flexibilidad de los espacios constituye uno de los principales atributos para captar organizadores de distintos sectores económicos y productivos.

La compañía también adelantó nuevas obras que ampliarán la propuesta del predio. Entre ellas sobresale la construcción de un pabellón con una terraza de 1.200 metros cuadrados con vista al río, concebida como un espacio para eventos, actividades sociales y propuestas gastronómicas. Además, se prevé la incorporación de nuevos emprendimientos vinculados a la gastronomía, incluyendo un restaurante especializado en carne Angus certificada.

Patricio Frydman, gerente comercial de Exponenciar, destacó que la versatilidad del predio permitirá ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades de empresas, marcas e instituciones. Según explicó, la propuesta contempla acompañamiento integral en aspectos logísticos, técnicos, comerciales y de comunicación.

Durante el evento también se presentó The Night, una iniciativa desarrollada junto a Corelive y Sarapura orientada al segmento corporativo. La propuesta está diseñada para empresas que buscan realizar sus celebraciones de fin de año bajo un formato llave en mano, incluyendo gastronomía, ambientación, entretenimiento, producción técnica y servicios operativos.

La experiencia permitió mostrar en funcionamiento las capacidades del predio y exhibir el potencial de sus espacios para la realización de eventos corporativos de gran escala.

La agenda de BA Ferial tendrá uno de sus primeros hitos con la realización de Caminos y Sabores edición BNA, que se desarrollará del 9 al 12 de julio. La feria gastronómica y productiva celebrará su vigésima edición reuniendo a productores, emprendedores, chefs y representantes de distintas regiones del país.

Para Exponenciar, la llegada de este evento simboliza el perfil que busca impulsar en esta nueva etapa: una programación diversa que combine negocios, cultura, gastronomía y entretenimiento, fortaleciendo el posicionamiento de Buenos Aires como destino para grandes encuentros nacionales e internacionales.